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  • Футболисты сборной России выйдут на матч против Чили в майках в поддержу Зобнина

Футболисты сборной России выйдут на матч против Чили в майках в поддержу Зобнина

9 июня 2017, 12:37
21

Руководитель департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров рассказал об акции, которую проведут футболисты сборной России на товарищеском матче против Чили. Игроки национальной команды появятся на поле в майках в поддержку хавбека Романа Зобнина, который получил тяжелую травму в матче против Венгрии (3:0).

«На предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина», – сказал Владимиров.

Встреча против Чили начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Чили Зобнин Роман
Комментарии (21)
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Atom2020
1497002310
Все будут бегать с фамилией "Зобнин" ?
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Егор Велунов
1497003350
Правильное решение, моральная поддержка футболисту сборной, получившему травму перед важным турниром, очень важна! Дело не в заслугах футболиста,а в самой травме в матче сборной и обстоятельствах её получения!Это поможет укрепить коллектив.
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neveldomha
1497003394
Бредятина да и только. Покажите смету расходов на восстановление Зобнина и вопросы о маечной поддержке отпадут сами по себе.
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shinnik
1497003460
профессиональная травма.. Какие тут Flashmob..ы.. Заняться нечем?парень хорошо выполнял свою работу.Не повезло. В чём трагедия..?
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Зенит*SPB
1497003854
Да лучше игру покажите не опозортесь в очередной раз, а это уже лишнее!!!
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1497004233
Молодцы!!!
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Danish Dynamite
1497004642
Блин, ну зачем клоунаду-то устраивать... Что-то кошмарное у него там случилось, что ли? Или он мегалегенда российского футбола? Вот когда мама у Лэмпарда умерла или рак у Абидаля нашли - то было другое дело. Давайте теперь каждую царапину так "отмечать"! Лучше бы для детдома какого-нить комплект формы на эти деньги заказали.
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dok66
1497007632
Полный перебор ! Что , Зобнин пал смертью храбрых на поле сражения !
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Йогурт Мэн
1497009038
так жду не дождусь увидеть эту поддержку. на груди его портрет? или круглый значок на булавке: Зобнин, мы с тобой? тогда пусть на шортах (сзади) будет портрет Артёма Дзюбы. (негатива к Дзюбе не имею и так же опечален его отсутствием в составе)
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DUMOH
1497012040
А потом удивляются,что это игроки зазвездились...Говорю не конкретно в адрес Романа,а вобще!Высокие гонорары,"обожествление" и т.п.И для этого всего нужно провести всего один сезон на хорошем(не на высоком,а именно на хорошем)уровне!Сколько уже перспективных парней попалось на эту удочку и перестали прогрессировать?Правильно,а зачем еще горбатиться,когда уже все есть... А Роману,естественно,здоровья!И что бы не переставал расти,как игрок!
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