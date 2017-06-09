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    Футболисты сборной России выйдут на матч против Чили в майках в поддержу Зобнина

    Руководитель департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров рассказал об акции, которую проведут футболисты сборной России на товарищеском матче против Чили. Игроки национальной команды появятся на поле в майках в поддержку хавбека Романа Зобнина, который получил тяжелую травму в матче против Венгрии (3:0).

    «На предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина», – сказал Владимиров.

    Встреча против Чили начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2017 12:37
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +628

      somn 9 июня 2017, 18:04

      Им бы свои штаны поддержать. А Зобнину-скорейшего выздоровления!

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 9 июня 2017, 15:40

      А потом удивляются,что это игроки зазвездились...Говорю не конкретно в адрес Романа,а вобще!Высокие гонорары,"обожествление" и т.п.И для этого всего нужно провести всего один сезон на хорошем(не на высоком,а именно на хорошем)уровне!Сколько уже перспективных парней попалось на эту удочку и перестали прогрессировать?Правильно,а зачем еще горбатиться,когда уже все есть...
      А Роману,естественно,здоровья!И что бы не переставал расти,как игрок!

      3
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 9 июня 2017, 14:50

      так жду не дождусь увидеть эту поддержку. на груди его портрет? или круглый значок на булавке: Зобнин, мы с тобой?
      тогда пусть на шортах (сзади) будет портрет Артёма Дзюбы. (негатива к Дзюбе не имею и так же опечален его отсутствием в составе)

      4
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 9 июня 2017, 14:30

      Я считаю так, если это команда сообща решила, значит молодцы, Рома имеет авторитет! А если это навязанная тема, в пиз.у такие акции милосердия, как коллега ниже сказал: - пусть лучше в знак солидарности, игру хорошую покажут....

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 14:27

      Полный перебор ! Что , Зобнин пал смертью храбрых на поле сражения !

      2
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      Рейтинг: +146

      Misha78 9 июня 2017, 14:23

      И а масках Зобнина....
      А если честно молодцы, поддержите парня, первая серьезная травма все таки.

      1
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      Рейтинг: +549

      Жентус 9 июня 2017, 13:44

      Черчесов... Денисова вызови и все... А то эго раздул...

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 9 июня 2017, 13:37

      Блин, ну зачем клоунаду-то устраивать...
      Что-то кошмарное у него там случилось, что ли? Или он мегалегенда российского футбола?
      Вот когда мама у Лэмпарда умерла или рак у Абидаля нашли - то было другое дело. Давайте теперь каждую царапину так "отмечать"! Лучше бы для детдома какого-нить комплект формы на эти деньги заказали.

      7
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > Danish Dynamite 9 июня 2017, 15:56

      Про детдо прям в точку, золотые слова!!!!

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 9 июня 2017, 13:30

      Молодцы!!!

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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 9 июня 2017, 13:24

      Да лучше игру покажите не опозортесь в очередной раз, а это уже лишнее!!!

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