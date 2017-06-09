Футболисты сборной России выйдут на матч против Чили в майках в поддержу Зобнина

Руководитель департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров рассказал об акции, которую проведут футболисты сборной России на товарищеском матче против Чили. Игроки национальной команды появятся на поле в майках в поддержку хавбека Романа Зобнина, который получил тяжелую травму в матче против Венгрии (3:0).

«На предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина», – сказал Владимиров.

Встреча против Чили начнется в 19:00 по московскому времени.