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    Оздоев проходит медобследование в «Рубине»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прибыл в Казань на медосмотр после выхода команды из отпуска. Напомним, что он перешел в «Рубин» в 2014 году, а вторую половину прошедшего сезона провел в «Тереке». В Грозном футболист выступал на правах аренды.

    Также на медобследование прибыли защитник Серхио Санчес, хавбеки Янн М'Вила, Алекс Сонг и Гекдениз Карадениз, а также нападающие Максим Лестьенн и Жонатас.

    Напомним, ранее стало известно, что в Казань прибыл Курбан Бердыев, который сменит на посту главного тренера Хави Грасию.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.06.2017 10:49
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