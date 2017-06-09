Оздоев проходит медобследование в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прибыл в Казань на медосмотр после выхода команды из отпуска. Напомним, что он перешел в «Рубин» в 2014 году, а вторую половину прошедшего сезона провел в «Тереке». В Грозном футболист выступал на правах аренды.

Также на медобследование прибыли защитник Серхио Санчес, хавбеки Янн М'Вила, Алекс Сонг и Гекдениз Карадениз, а также нападающие Максим Лестьенн и Жонатас.

Напомним, ранее стало известно, что в Казань прибыл Курбан Бердыев, который сменит на посту главного тренера Хави Грасию.