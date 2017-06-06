Кечинов: «Таких футболистов, как Зобнин, у нас в сборной больше нет»

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов остался разочарован травмой хавбека национальной команды Романа Зобнина, которую тот получил в товарищеской игре с Венгрией (3:0).

Напомним, сегодня стало известно, что у игрока «Спартака» выявлено повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава. Футболист пропустит Кубок конфедераций-2017.

– В товарищеском матче с Венгрией сборная России потеряла одного из самых перспективных своих футболистов – Романа Зобнина.

– Это очень обидно и досадно. Таких футболистов, как Зобнин, у нас в сборной больше нет. Роман набрал оптимальную форму. Он очень хорошо играл за «Спартак» и за те тридцать минут, которые вчера провел на поле, был одним из лидеров. Я прочитал, что у него вроде бы порваны крестообразные связки, и это очень плохо. Если диагноз подтвердится, он может пропустить до полугода.

– Кем заменить его в сборной России?

– Тяжело сказать, Зобнин ведь был не просто в оптимальных кондициях, но и здорово прогрессировал.

– Роман стал четвертым футболистом из первоначального списка Черчесова, который пропустит Кубок конфедераций-2017.

– Травмы – это неизбежная часть футбольной работы. Самое главное, чтобы все были здоровы к чемпионату мира-2018. А товарищеские матчи перед крупными турнирами все равно нужны. Тут уж ничего не поделаешь, надо сыгрываться.