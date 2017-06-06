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  • Кечинов: «Таких футболистов, как Зобнин, у нас в сборной больше нет»

Кечинов: «Таких футболистов, как Зобнин, у нас в сборной больше нет»

6 июня 2017, 14:17
16

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов остался разочарован травмой хавбека национальной команды Романа Зобнина, которую тот получил в товарищеской игре с Венгрией (3:0).

Напомним, сегодня стало известно, что у игрока «Спартака» выявлено повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава. Футболист пропустит Кубок конфедераций-2017.

– В товарищеском матче с Венгрией сборная России потеряла одного из самых перспективных своих футболистов – Романа Зобнина.

– Это очень обидно и досадно. Таких футболистов, как Зобнин, у нас в сборной больше нет. Роман набрал оптимальную форму. Он очень хорошо играл за «Спартак» и за те тридцать минут, которые вчера провел на поле, был одним из лидеров. Я прочитал, что у него вроде бы порваны крестообразные связки, и это очень плохо. Если диагноз подтвердится, он может пропустить до полугода.

– Кем заменить его в сборной России?

– Тяжело сказать, Зобнин ведь был не просто в оптимальных кондициях, но и здорово прогрессировал.

– Роман стал четвертым футболистом из первоначального списка Черчесова, который пропустит Кубок конфедераций-2017.

– Травмы – это неизбежная часть футбольной работы. Самое главное, чтобы все были здоровы к чемпионату мира-2018. А товарищеские матчи перед крупными турнирами все равно нужны. Тут уж ничего не поделаешь, надо сыгрываться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Спартак Кечинов Валерий Зобнин Роман
Комментарии (16)
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oyabun
1496748598
Вот такая у нас сборная огромной страны. Если несколько ключевых игроков выбывает из строя, то играть фактически уже и некому. Взять ту же сборную Германии - там игроков высокого класса минимум на 2-3 основных состава легко наберется. "Отряд не заметит потери бойца..". Печально всё это и грустно. Что и подтвердила вчерашняя блеклая игра.
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xColaz
1496749516
Смысла теперь нет показываться на Кубке Конфедераций))
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dok66
1496749911
Опять заглавие статьи абсолютно не совпадет со смыслом. Не заменимые - это Криштиану , это Месси .... А Зобнин - пока просто хороший футболист и ... прогрессировал . Почему-то уверен , что он справится с эти недоразумением . Таланты есть , им просто нужно давать шанс !
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paracetamol
1496752746
Отстой среднего калибра.
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кеша_КБ
1496758731
- друзья!, вы меня конечно извините, но речь идёт о месте Зобнина в НАШЕЙ СБОРНОЙ!, а не о Роналду и Месси...- это совершенно другая история!, а с Кечиновым я согласен!
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Бан
1496768435
Бред какой-то. Если брать оптимальный состав сборной, то выход Зобнина в основе вообще под вопросом. И он уж точно не незаменимый. В этой сборной вообще таких нет.
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