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    Кечинов: «Таких футболистов, как Зобнин, у нас в сборной больше нет»

    Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов остался разочарован травмой хавбека национальной команды Романа Зобнина, которую тот получил в товарищеской игре с Венгрией (3:0).

    Напомним, сегодня стало известно, что у игрока «Спартака» выявлено повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава. Футболист пропустит Кубок конфедераций-2017.

    – В товарищеском матче с Венгрией сборная России потеряла одного из самых перспективных своих футболистов – Романа Зобнина.

    – Это очень обидно и досадно. Таких футболистов, как Зобнин, у нас в сборной больше нет. Роман набрал оптимальную форму. Он очень хорошо играл за «Спартак» и за те тридцать минут, которые вчера провел на поле, был одним из лидеров. Я прочитал, что у него вроде бы порваны крестообразные связки, и это очень плохо. Если диагноз подтвердится, он может пропустить до полугода.

    – Кем заменить его в сборной России?

    – Тяжело сказать, Зобнин ведь был не просто в оптимальных кондициях, но и здорово прогрессировал.

    – Роман стал четвертым футболистом из первоначального списка Черчесова, который пропустит Кубок конфедераций-2017.

    – Травмы – это неизбежная часть футбольной работы. Самое главное, чтобы все были здоровы к чемпионату мира-2018. А товарищеские матчи перед крупными турнирами все равно нужны. Тут уж ничего не поделаешь, надо сыгрываться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 14:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +532

      Бан 6 июня 2017, 20:00

      Бред какой-то.
      Если брать оптимальный состав сборной, то выход Зобнина в основе вообще под вопросом. И он уж точно не незаменимый.
      В этой сборной вообще таких нет.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 6 июня 2017, 17:18

      - друзья!, вы меня конечно извините, но речь идёт о месте Зобнина в НАШЕЙ СБОРНОЙ!, а не о Роналду и Месси...- это совершенно другая история!, а с Кечиновым я согласен!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > кеша_КБ 6 июня 2017, 17:28

      Да ты пойми , таланты есть (не хочу их перечислять) . Но им в сборную невозможно пробиться , пока на кону стоит сиюминутный выигрыш ! "Всех порвем" - это из той же оперы 1

      0
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      ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > dok66 6 июня 2017, 17:35

      - сейчас абсолютно согласен!, а как думаешь , если бы Бердыев рулил, кого бы он взял на место Зобнина!?, мне кажется - он его оставил бы!, но изменил бы состав % на 20...

      0
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      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > кеша_КБ 6 июня 2017, 17:38

      Да это и так понятно . Зобнину удачной операции и реабилитации ! Он нужен России !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 6 июня 2017, 15:39

      Отстой среднего калибра.

      -2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 14:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять заглавие статьи абсолютно не совпадет со смыслом. Не заменимые - это Криштиану , это Месси .... А Зобнин - пока просто хороший футболист и ... прогрессировал . Почему-то уверен , что он справится с эти недоразумением . Таланты есть , им просто нужно давать шанс !

      -4
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      ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > dok66 6 июня 2017, 15:17

      Да но у нас нет и не скоро придвидется Месси,,,так что для нас и Зобнин и Смолов не заменимы,,,,

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > slavutiq70 6 июня 2017, 15:41

      Если Зобнин не заменим , о какой сборной мы говорим ? Кто может заменить - их просто нет в сборной !

      -2
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > dok66 6 июня 2017, 15:56

      О той которая есть,,,у нас и мерсы не могут делать,,,однако есть ГАЗ который в данный момент не заменим для Росиии

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > slavutiq70 6 июня 2017, 17:24

      А причем здесь мерсы ? Те , кто делает мерсы - не могут делать танки Армада . И в данной ситуации ГАЗ не причем .

      0
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > dok66 6 июня 2017, 20:41

      Да нет как раз причём,,у нас есть свои маленькие успехи,,,,которые стоит беречь и развивать,,,,ГАЗ по сегоднешним дням вполне вписался в современнную жизнь,по крайне мере у меня маленький бизнес и имею 10 некстов,и норм они себя окупают

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 6 июня 2017, 14:45

      Смысла теперь нет показываться на Кубке Конфедераций))

      -1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 6 июня 2017, 14:29

      Вот такая у нас сборная огромной страны. Если несколько ключевых игроков выбывает из строя, то играть фактически уже и некому. Взять ту же сборную Германии - там игроков высокого класса минимум на 2-3 основных состава легко наберется. "Отряд не заметит потери бойца..". Печально всё это и грустно. Что и подтвердила вчерашняя блеклая игра.

      3
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > oyabun 6 июня 2017, 15:19

      это точно подмечено

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > oyabun 6 июня 2017, 16:02

      У нас огромная страна по площади,,,,а по количеству жителей меньше даже Пакистана,,,у них 197 000 000 у нас 140 000 000

      0
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