Зобнин пропустит Кубок конфедераций

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не сможет помочь сборной России на Кубке конфедераций-2017. Футболист получил травму в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0). Во вторник утром он прошел в Москве медицинское обследование, которое выявило у хавбека повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава.

«Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован», – сказал Зобнин.

В ближайшее время футболисту потребуется провести операцию. Она пройдет в одной из европейских клиник. При самом худшем раскладе Зобнин может пропустить полгода.