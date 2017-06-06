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    Зобнин пропустит Кубок конфедераций

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не сможет помочь сборной России на Кубке конфедераций-2017. Футболист получил травму в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0). Во вторник утром он прошел в Москве медицинское обследование, которое выявило у хавбека повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава.

    «Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован», – сказал Зобнин.

    В ближайшее время футболисту потребуется провести операцию. Она пройдет в одной из европейских клиник. При самом худшем раскладе Зобнин может пропустить полгода.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 10:51
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 июня 2017, 16:15

      Как бы и не без ЛЧ...
      Здоровья!!!

      1
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 6 июня 2017, 15:42

      После таких травм не всегда ворачиваются на прежний уровень,,,Жаль парня,,вроде только попёрло и на тебе,,,,,,А сборной надо как то больше уделять внимания подготовке и медикам,,,,не спроста же именно в сборной у нас игроки получают серъёзнве травмы,,,,тот же Дзагоев в сборной ушатался,и будет чудо если вернётся на прежний уровень

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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 6 июня 2017, 15:37

      Ну твою мать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 июня 2017, 15:10

      Очень печальная новость. Только начинала вырисовываться звездочка и на тебе на ровном месте. Будет параллельно с Иброй восстанавливаться. К лиге чемпионов должно быть уже все нормально. Верю в Ромку.

      1
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      Рейтинг: +11

      Роман Асандрович 6 июня 2017, 14:57

      Вот невезуха,так невезуха.Роман пожелаю тебе скорейшего выздоровления.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 июня 2017, 14:51

      Потеря серьезная для нашей сборной. Был реальный шанс себя проявить на официальном турнире перед ЧМ, к сожалению не получится.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июня 2017, 13:58

      Жаль,только пошла игра у парня и такое,выздоравливай!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 13:57

      КК ладно , хоть и жалко ! Вот ЛЧ если мимо пролетит , это совсем будет не хорошо . Загоняли парня , хотя 23 года вроде самый расцвет ! Или мед.департамент плохо работает .

      1
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 6 июня 2017, 13:40

      Бойцу Зобнину скорейшего возврата в строй!!!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 июня 2017, 13:37

      Ну как так то.. Роман, скорейшего тебе выздоровления!

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