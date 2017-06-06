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Зобнин пропустит Кубок конфедераций

6 июня 2017, 10:51
45

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не сможет помочь сборной России на Кубке конфедераций-2017. Футболист получил травму в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0). Во вторник утром он прошел в Москве медицинское обследование, которое выявило у хавбека повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава.

«Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован», – сказал Зобнин.

В ближайшее время футболисту потребуется провести операцию. Она пройдет в одной из европейских клиник. При самом худшем раскладе Зобнин может пропустить полгода.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Спартак Зобнин Роман
Комментарии (45)
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bset
1496735654
Ну тут все было очевидно. Там, где колено, ничего хорошего не выходит. Не падай духом, работай дальше и сыграешь на ЧМ.
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oyabun
1496735689
Большая потеря для сборной и Спартака в первую очередь! Скорейшего выздоровления Роману!
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Стаz
1496735748
Здоровья, мля, на ровном месте
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Chesn0k
1496735843
да, неприятно, только начал капитально прогрессировать и получил травму в каком-то ссаном матче. надеюсь, восстановит форму.
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Asbjorn
1496736211
очень ,очень плохая новость,здоровья Роману
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Shaft
1496736333
Ну всё, Спартак уже может начинать копить оправдания провалу грядущего сезона)
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VVM1964
1496737075
ЗДОРОВЬЯ РОМАНУ И НАДЕЮСЬ , ЧТО ХУДШИЙ ВАРИАНТ ( ПОЛ ГОДА ) НЕ ПОДТВЕРДИТСЯ И РОМАН ПОРАДУЕТ НАС СВОЕЙ ИГРОЙ НА ЧМ И КОНЕЧНО ЗА СПАРТАК .
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Каратель помойников
1496740262
вот для мудка и отмазка в случае провала нашлась
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Аид666
1496740452
Скорейшего выздоровления!
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Помпомпом
1496742916
Очень жаль, на ровном месте по сути.. А злорадство некоторых элементов (или экскрементов, если быть точным) абсолютно неуместно.. А Роману, от лица болельщика Зенита, желаю лишь здоровья и скорейшего выздоровления!
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