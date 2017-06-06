Бухаров: «Задача сборной России в матче с Венгрии была сыграть на ноль»

Нападающий сборной России Александр Бухаров подвел итоги контрольного матча против Венгрии. Напомним, встреча завершилась победой российской команды со счетом 3:0.

«Задача была в первую очередь сыграть на ноль. Все надо делать постепенно. Наладили игру в обороне, выбежали в контратаку и забыли голы. Просто так получилось, что поначалу мы отдали инициативу сопернику. Играли в гостях, венгры хорошо нас прессинговали. Поэтому не было особых возможностей для гола. Но в итоге забили три, хорошо сыграли на контратаках. Плюс стандарты. Мой гол – это не случайность.

Я чиркнул мяч, он попал в колено защитнику и залетел в ворота. Потихонечку налаживаем взаимодействие со Смоловым. Команда забила три года, будем дальше работать на тренировках. Посмотрим что будет дальше.В эпизоде с травмой Зобнина не было грубости со стороны соперника. Чисто игровой момент, ему мяч попал в ногу. Есть какое-то повреждение, больше ничего не знаю», – сказал форвард.