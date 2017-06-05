Борис Игнатьев считает, что тренерский штаб сборной России на 80 процентов определился с составом на Кубок конфедераций

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев накануне контрольного поединка с Венгрией в рамках подготовки к Кубку конфедераций отметил, что в предстоящей встрече будут видны изменения в игре национальной команды. При этом специалист подчеркнул, что лично его интересует также и результат.

«В этой игре мы увидим изменения в лучшую или худшую сторону в игре нашей команды, а также тактические моменты и новые веяния в сборной России, которые вносит тренерский штаб. Меня, например, интересует и результат. Конечно, лучше, чтобы наша команда выиграла у венгров. А если говорить о качестве игры, во многом от него будет зависеть результат. Поэтому содержание футбола, который покажут наши ребята, также важно. Надо понимать, по какому пути мы движемся вперед. В этом плане сегодняшняя игра даст пищу для размышления.

Идет ли сейчас уже тот этап подготовки, когда надо наигрывать оптимальный состав перед Кубком конфедераций? Конечно. Это не менее важный момент. Наверняка у тренера в голове уже процентов на восемьдесят определился основной состав на Кубок конфедераций и свое тактическое видение, как команда должна играть. В матче с Чили будет уже прогон, репетиция. Все будет направлено на то, чтобы через эту игру подойти к матчу с Новой Зеландией. Начиная с состава и заканчивая питанием. У Черчесова после этого матча будет возможность за четыре дня до следующей товарищеской игры с Чили внести коррективы и поставить на домашний матч тот состав, который выйдет на поле в первом матче Кубка конфедераций», – сказал Игнатьев.

Матч Венгрия – Россия состоится сегодня, 5 июня, и начнется в 21:30 по московскому времени. В пятницу подопечные Станислава Черчесова в Москве примут Чили.

Кубок конфедераций стартует 17 июня.