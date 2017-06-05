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    Зобнин: «Сборная России сделала работу над ошибками и сейчас должна улучшить свою игру»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин накануне товарищеского поединка с Венгрией в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 подчеркнул, что национальной команде нужно улучшить свою игру.

    Напомним, в марте россияне провели две контрольные встречи, уступив Кот-д’Ивуару (0:2) и сыграв вничью с Бельгией (3:3).

    «Пришло ли какое-то осознание после матчей с Кот-д’Ивуаром и Бельгией, что сыграли действительно плохо? Нужно просто перестраиваться быстрее к скоростям, которые показывают европейский футбол и другие сборные. Но перестраиваться на этот уровень достаточно сложно психологически. Особенно когда постоянно живешь в одном мире – в российской Премьер-лиге. Сейчас нам предстоят два контрольных матча перед Кубком конфедераций – со сборными Венгрии и Чили. Каждый из этих матчей будет показательным. Мы сделали работу над ошибками и сейчас должны улучшить свою игру. У нас не так много матчей, поэтому каждый из них – на вес золота, в каждом что-то видно», – заявил Зобнин.

    Матч Венгрия – Россия состоится сегодня, 5 июня. Начало – в 21:30 по московскому времени. В пятницу, 9 числа, подопечные Станислава Черчесова в Москве примут Чили.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Россияне сыграют в группе А вместе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.06.2017 14:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июня 2017, 17:41

      Это в товарищеских играх работа над ошибками?
      А Кубок Конфедераций - это типа ЕГЭ?
      А не сдадим ЕГЭ, на тот год повторим его?
      А если там провалимся, без аттестата останемся?
      И в ВУЗ тогда не поступить.
      Так и будем неучами жить.
      Я не перегибаю палку?
      Может Черчесов заготовил шпаргалки?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      alikatos 5 июня 2017, 17:28

      сегодня посмотрим как вы зделали...

      -1
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