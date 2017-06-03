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  • Кокорин, Дзюба, Широков и братья Березуцкие могут стать экспертами «Матч ТВ» во время Кубка конфедераций-2017

Кокорин, Дзюба, Широков и братья Березуцкие могут стать экспертами «Матч ТВ» во время Кубка конфедераций-2017

3 июня 2017, 16:04
14

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан заявила, что телеканал может привлечь игроков сборной России к работе на телевидении во время Кубка конфедераций-2017.

В частности, речь идет о нападающих «Зенита» Артеме Дзюбе и Александре Кокорине. Также к экспертной работе могут быть привлечены Алексей и Василий Березуцкие и Роман Широков.

– Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций. Хотите привлечь его на «Матч ТВ»?

– Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала.

Будем разговаривать с Артемом, но для спортсмена неучастие – это обида. Если он сможет преодолеть ее и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения.

Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с Широковым.

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Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Россия Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (14)
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Амба Нагорск
1496495580
Гнать их надо ссаной тряпкой, вместе с манделакой!
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ufos73
1496495927
Кто нибудь знает, как можно заблокировать Матч ТВ? Что б случайно не включить...
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Masteralex
1496496864
надо им только сразу сказать, что экспертам надо думать и анализировать, обаладать хорошим кругозором, а не тексты с бумажки читать, чтобы потом не было неожиданностью :)
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dok66
1496497665
До экспертов они еще близко не доросли . А если еще Дзюба что-нибудь ляпнет в прямом эфире ? Как потом Матч ТВ будет отмываться !
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Алекc
1496498696
кокоша и дзюба - эксперты. вот смехопанорама то
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Chernyi Lis
1496501059
вот суки ...какие эксперты такой футбол у нас...всех всех выгнать..кокоша и дзюба плять экспертами станут бабло получать..(( пиздец че творится ...
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vanchope34
1496504570
Кокорин эксперт)))))Он забыл как мяч выглядит,а его в эксперты)))) Вот насмешили)))
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OfaZavr
1496505045
Всякий сброд в эксперты тащят.
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Tostao
1496509264
Кокорин и Дзюба - эксперты в других областях, далёких от футбола.
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mihail200606
1496510604
кокореша и дзюбаноид в силу ссвоего дебелизма не могут быть экспертами... хотя матч тв может удивить чем угодно..
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