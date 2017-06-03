Кокорин, Дзюба, Широков и братья Березуцкие могут стать экспертами «Матч ТВ» во время Кубка конфедераций-2017

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан заявила, что телеканал может привлечь игроков сборной России к работе на телевидении во время Кубка конфедераций-2017.

В частности, речь идет о нападающих «Зенита» Артеме Дзюбе и Александре Кокорине. Также к экспертной работе могут быть привлечены Алексей и Василий Березуцкие и Роман Широков.

– Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций. Хотите привлечь его на «Матч ТВ»?

– Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала.

Будем разговаривать с Артемом, но для спортсмена неучастие – это обида. Если он сможет преодолеть ее и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения.

Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с Широковым.

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