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    Кокорин, Дзюба, Широков и братья Березуцкие могут стать экспертами «Матч ТВ» во время Кубка конфедераций-2017

    Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан заявила, что телеканал может привлечь игроков сборной России к работе на телевидении во время Кубка конфедераций-2017.

    В частности, речь идет о нападающих «Зенита» Артеме Дзюбе и Александре Кокорине. Также к экспертной работе могут быть привлечены Алексей и Василий Березуцкие и Роман Широков.

    – Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций. Хотите привлечь его на «Матч ТВ»?

    – Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала.

    Будем разговаривать с Артемом, но для спортсмена неучастие – это обида. Если он сможет преодолеть ее и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения.

    Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с Широковым.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.06.2017 16:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 июня 2017, 20:23

      кокореша и дзюбаноид в силу ссвоего дебелизма не могут быть экспертами... хотя матч тв может удивить чем угодно..

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 июня 2017, 20:01

      Кокорин и Дзюба - эксперты в других областях, далёких от футбола.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 июня 2017, 19:04

      недаром говорят что солнце вращается вокруг земли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2017, 18:50

      Всякий сброд в эксперты тащят.

      2
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > OfaZavr 3 июня 2017, 18:57

      Это им подработка,на каникулы))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 18:42

      Кокорин эксперт)))))Он забыл как мяч выглядит,а его в эксперты))))
      Вот насмешили)))

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 3 июня 2017, 17:44

      вот суки ...какие эксперты такой футбол у нас...всех всех выгнать..кокоша и дзюба плять экспертами станут бабло получать..(( пиздец че творится ...

      3
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      Рейтинг: +6309

      порт 3 июня 2017, 17:16

      О, диванные эксперты заговорили, которые считают что они больше понимают в футболе, чем действующие игроки, хотя последний раз мяч видели по тв.

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 3 июня 2017, 17:04

      кокоша и дзюба - эксперты. вот смехопанорама то

      6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 16:47

      До экспертов они еще близко не доросли . А если еще Дзюба что-нибудь ляпнет в прямом эфире ? Как потом Матч ТВ будет отмываться !

      4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 3 июня 2017, 16:34

      надо им только сразу сказать, что экспертам надо думать и анализировать, обаладать хорошим кругозором, а не тексты с бумажки читать, чтобы потом не было неожиданностью :)

      5
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