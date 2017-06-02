Луческу может стать главным тренером ПАОКа

Издание Sports.io сообщает о том, что экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить карьеру в Греции. В частности, румынский специалист получил приглашение от ПАОКа. Должность спортивного директора клуба занимает Любош Михел, с которым 71-летний Луческу работал в донецком «Шахтере» (2004-2016).

Луческу принял «Зенит» в мае 2016 и закончил дебютный сезон в РФПЛ на третьем месте в турнирной таблице. Об отставке тренера было объявлено 28-го мая. При этом тренер потребовал от клуба денежную компенсацию в размере 2 миллионов евро.

Вчера петербургский клуб объявил о подписании контракта с экс-главным тренером «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.

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