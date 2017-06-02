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Луческу может стать главным тренером ПАОКа

2 июня 2017, 21:52
8

Издание Sports.io сообщает о том, что экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить карьеру в Греции. В частности, румынский специалист получил приглашение от ПАОКа. Должность спортивного директора клуба занимает Любош Михел, с которым 71-летний Луческу работал в донецком «Шахтере» (2004-2016).

Луческу принял «Зенит» в мае 2016 и закончил дебютный сезон в РФПЛ на третьем месте в турнирной таблице. Об отставке тренера было объявлено 28-го мая. При этом тренер потребовал от клуба денежную компенсацию в размере 2 миллионов евро.

Вчера петербургский клуб объявил о подписании контракта с экс-главным тренером «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Зенит ПАОК Луческу Мирча
Комментарии (8)
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dok66
1496429933
Ну , греки , держитесь за стулья . !
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Егор Велунов
1496431088
ПАОК полетит вниз, а Луческу снова будет винить судей в своих провалах, ему на пенсию пора или во вторую румынскую лигу :)
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Михас007
1496432969
Паок в пердив
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KARAT777
1496435082
нам все равно
Ответить
Серега М.
1496469947
Только не понятно, за что он компенсацию то просит)
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APchelov
1496480835
После Зенита у Луческу опять пойдёт на взлёт
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vanchope34
1496503477
По х..
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paracetamol
1496523778
Главное, из Зенита вышвырнули.
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