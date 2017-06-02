Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу может стать главным тренером ПАОКа

    Издание Sports.io сообщает о том, что экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить карьеру в Греции. В частности, румынский специалист получил приглашение от ПАОКа. Должность спортивного директора клуба занимает Любош Михел, с которым 71-летний Луческу работал в донецком «Шахтере» (2004-2016).

    Луческу принял «Зенит» в мае 2016 и закончил дебютный сезон в РФПЛ на третьем месте в турнирной таблице. Об отставке тренера было объявлено 28-го мая. При этом тренер потребовал от клуба денежную компенсацию в размере 2 миллионов евро.

    Вчера петербургский клуб объявил о подписании контракта с экс-главным тренером «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2017 21:52
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 4 июня 2017, 00:02

      Главное, из Зенита вышвырнули.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 18:24

      По х..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 июня 2017, 12:07

      После Зенита у Луческу опять пойдёт на взлёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Серега М. 3 июня 2017, 09:05

      Только не понятно, за что он компенсацию то просит)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 июня 2017, 23:24

      нам все равно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 2 июня 2017, 22:49

      Паок в пердив

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 2 июня 2017, 22:18

      ПАОК полетит вниз, а Луческу снова будет винить судей в своих провалах, ему на пенсию пора или во вторую румынскую лигу :)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 21:58

      Ну , греки , держитесь за стулья . !

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11