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    Манчини – новый главный тренер «Зенита»

    Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини возглавил «Зенит». Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, контракт с итальянским специалистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.

    «Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!» – говорится в заявлении.

    Последним место работы Манчини был «Интер», который он покинул летом 2016 года.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    01.06.2017 15:17
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 20:28

      Шой-то болелы Зенита активизировались . Банят по черному . Парни , пока нет результата , нет и результата ! Манчини - классный футболист , тренер (никто же этого не отрицает) , но он пока для Зенита ничего не сделал ! Просто его наняли , чтобы он что-то сделал для Зенита. Давайте дождемся результата !

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      Рейтинг: -13

      Popularov 1 июня 2017, 20:07

      Самый дорогой и именитый тренер РФПЛ???
      Дорогой, то дорогой, а что толку!!!
      Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места!!!
      Федун уже навёл ПОЛНЫЙ "порядок" в нашем чемпионате и вот вам результат.
      Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!!
      Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Луческу, Миллеру и Зениту не до смеха!!!
      Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара.
      Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд.
      И что мы видим!
      Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака!
      Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      Федуну это очень понравилось и он НЕ НАМЕРЕН сбавлять обороты!
      В новом сезоне он уже навострил лыжи провернуть новую скандальную судейскую АФЕРУ.
      Что нас ОЖИДАЕТ???
      Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко!
      Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой!
      Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕННИЦА!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
      Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
      Очень верное и правильное решение для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию!
      И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.

      -2
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      Рейтинг: +295

      ильиных 1 июня 2017, 19:44

      Бабло все может.

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 1 июня 2017, 18:10

      Класс! еще один известный тренер в РФ приехал

      4
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      Рейтинг: +62

      ivan941 1 июня 2017, 18:03

      7 место зениту точно обеспечено

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 1 июня 2017, 17:35

      Удачи!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 16:16

      Договорились , на % от ГАЗа ! Видимо ждем Ибру , а может Бейла . Им будет интересна Россия !

      -2
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      Рейтинг: +1631

      sерж 1 июня 2017, 16:09

      столько экспертов. Говорящие, про то, как манчини будет тратить бабки.Ну это и так понятно.После прихода Фурсенко.Да, и якобы про "народные деньги",клуб уже давно сам себя обеспечивает.У зенита самый большой доход в лиге.

      3
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      Рейтинг: +898

      Krics > sерж 1 июня 2017, 16:14

      С чего доход?

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит > sерж 1 июня 2017, 16:19

      клуб уже давно сам себя обеспечивает?!
      Когда Мутко заявил - порвём всех!- казалось, это верх наглости и цинизма...
      Оказалось это казалось...

      0
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      ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > sерж 1 июня 2017, 16:30

      С такими расходами даже недалёкий может зарабатывать больше!

      -1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Тазит 1 июня 2017, 17:22

      Кто себя обеспечивает, "Зенит", себя обеспечивает? Что за бред, как он может себя обеспечивать если чемпионат России никто не покупает и о нем в Европе никто даже не знает!

      1
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      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > sерж 1 июня 2017, 17:56

      Если в курсе , опубликуй бухгалтерский баланс Зенита . Все вопросы будут сняты .

      2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > sерж 1 июня 2017, 18:25

      Цитата из Мутко, не дословно:" Бюджет всех клубов РФПЛ примерно на 80% состоят из дотаций государства".

      -2
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом > Болельщик Реал Мадрида 1 июня 2017, 22:23

      У меня данные за 2015 год. А у тебя?
      "Зенит" в 2015 году стал лучшим спортивным клубом России по выручке исходя из российских стандартов бухгалтерского учета. Выручка "Зенита" выросла с 6,08 до 9,97 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 229 миллионов рублей (против убытка в 5,23 миллиарда рублей в 2014 году).
      Московский ЦСКА в 2015 году получил выручку в размере 2,35 миллиарда рублей против 1,89 в 2014 году.
      Столичный "Спартак" увеличил выручку с 3,47 миллиарда до 4,66 миллиарда рублей, при этом зафиксировал убыток в 250 миллионов рублей против прибыли 562 миллионов рублей в 2014 году.
      Футбольный клуб "Краснодар" в 2015 году получил 3,36 миллиарда рублей выручки и 49 миллионов рублей прибыли.

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 1 июня 2017, 15:54

      С ним Зенит, снова начнёт тратить по крупному, шансы на титул будут неплохие.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 июня 2017, 15:53

      ждать повышения цены на газ?)))

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > piligrim1986 1 июня 2017, 16:08

      На пенсии и питьевую воду
      Для простого народу.
      Но виноват в этом, что тут говорить,
      Будет не один Зенит.

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