Манчини – новый главный тренер «Зенита»

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини возглавил «Зенит». Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, контракт с итальянским специалистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!» – говорится в заявлении.

Последним место работы Манчини был «Интер», который он покинул летом 2016 года.

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