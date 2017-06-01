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Манчини – новый главный тренер «Зенита»

1 июня 2017, 15:17
41

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини возглавил «Зенит». Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, контракт с итальянским специалистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!» – говорится в заявлении.

Последним место работы Манчини был «Интер», который он покинул летом 2016 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (41)
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xColaz
1496320316
Свершилось, правда с небольшим опозданием. Предстоящий сезон обещает быть интересным. Зенит с Манчини, Рубин с Бердыевым, Спартак с Каррерой, ЦСКА с Гончаренко, Лохомоты с Семиным..еще бы Краснодар себе адекватного тренера нашел..и будет неплохая заруба, прежде всего в тренерском плане..
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hans6978T
1496320917
Будем посмотреть.
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Mahone
1496320923
Да,подписал на три года,а на сл год выкинут-посмотрите
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cska-62
1496321594
Жалко Манчини. Полгода на адаптацию, полгода безуспешной погони за лидерами (ЦСКА и "Спартаком"), потом отставка... Поставили бы Семака! И проблем бы не было! И пустой траты народных денег!
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piligrim1986
1496321609
ждать повышения цены на газ?)))
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sерж
1496322564
столько экспертов. Говорящие, про то, как манчини будет тратить бабки.Ну это и так понятно.После прихода Фурсенко.Да, и якобы про "народные деньги",клуб уже давно сам себя обеспечивает.У зенита самый большой доход в лиге.
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С@НЁК.
1496327708
Удачи!
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ivan941
1496329384
7 место зениту точно обеспечено
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srg38
1496329822
Класс! еще один известный тренер в РФ приехал
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Popularov
1496336867
Самый дорогой и именитый тренер РФПЛ??? Дорогой, то дорогой, а что толку!!! Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места!!! Федун уже навёл ПОЛНЫЙ "порядок" в нашем чемпионате и вот вам результат. Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!! Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Луческу, Миллеру и Зениту не до смеха!!! Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара. Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд. И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака! Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Федуну это очень понравилось и он НЕ НАМЕРЕН сбавлять обороты! В новом сезоне он уже навострил лыжи провернуть новую скандальную судейскую АФЕРУ. Что нас ОЖИДАЕТ??? Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко! Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18! Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой! Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕННИЦА! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!! Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. Очень верное и правильное решение для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию! И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
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