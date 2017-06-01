Манчини – новый главный тренер «Зенита»

Шой-то болелы Зенита активизировались . Банят по черному . Парни , пока нет результата , нет и результата ! Манчини - классный футболист , тренер (никто же этого не отрицает) , но он пока для Зенита ничего не сделал ! Просто его наняли , чтобы он что-то сделал для Зенита. Давайте дождемся результата !
Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини возглавил «Зенит». Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, контракт с итальянским специалистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.
«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!» – говорится в заявлении.
Последним место работы Манчини был «Интер», который он покинул летом 2016 года.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 июня 2017 г.
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