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Луческу уволен с поста главного тренера «Зенита»

28 мая 2017, 20:35
84

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отправлен в отставку. Совет директоров сине-бело-голубых принял решение о досрочном расторжении трудового соглашения. Румынский специалист возглавил команду в августе 2016 года.

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении пресс-службы питерского клуба.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» достиг договоренности о подписании контракта с Роберто Манчини.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (84)
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Михаил Шевченко
1495994441
А чего они ожидали? Шахтер он создавал неодин год,а тут за сезон,да и без толковых трансферов все ждали чемпионства? Можно по разно у относится к Мирче касательно его человеческих качеств,но то что он тренер очень хорошего уровня помоему очевидно
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RedWhiteFans2
1495994606
Ничего не измениться. Лучше бы нищим и детям эти деньги отдали бы. Нытики.
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EcioAuditore
1495994887
Хоть и болельщик ЦСКА, но все таки хочется, чтобы была борьба в чемпионате, а у Луческу виноваты были все кроме него. Такого быть не может, плохому танцору мешает знаете сами что, хорошо что этого нытика уволили!
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МАКАРШВЕД
1495997040
Нет печальней повести на свете, чем отлучка Луческу от ЗЕНИТА. Не складно, зато правда !!!
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cska-62
1495997191
С Луческу всё ясно. Он грамотный и хороший тренер, но не "волшебник". И ему требуется время, которое у него было в "Шахтёре". Единственное, что для меня лично остаётся загадкой, так это то, что он практически весь сезон держал на лавке Роберта Мака. Хотя почти каждое его появление на поле ускоряло и усиливало игру на фланге. Да и приносило результат. Загадка!
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_Kesh_Suntar_
1495997207
Ээ остались Коко Дзюба!
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4agaaa
1495997791
Рад за болельщиков Зенита!!! Думаю вся страна выдохнула! Мирче пора на пенсию, а не возглавлять топ клубы страны! Лично я за подъема футбола в стране, за конкурентный футбол!
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bambanera95
1495997923
ну и *уй с вами , чепушилы газромовские
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filosof sparty
1496002896
Мои поздравления Питеру! Да чего уж там, всей РФПЛ- такого противного и ноющего тренера мы ещё не видели!!!
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nik55
1496031647
все радуются ---1 год для тренера это только старт его работы или все думают придет новый и заставит Дзюбу и Кокорина играть ? ошибаетесь , вы через год будете и нового тренера так же ругать жалко Манчини
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