Луческу уволен с поста главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отправлен в отставку. Совет директоров сине-бело-голубых принял решение о досрочном расторжении трудового соглашения. Румынский специалист возглавил команду в августе 2016 года.

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении пресс-службы питерского клуба.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» достиг договоренности о подписании контракта с Роберто Манчини.