Источник: Манчини на следующей неделе возглавит «Зенит»

Источник сообщил об успешном завершении переговоров между генеральным директором «Зенита» Сергеем Фурсенко и итальянским тренером Роберто Манчини. Стороны согласовали условия сотрудничества. Согласно источнику, клуб объявит о назначении специалиста на следующей неделе.

Под руководством нынешнего главного тренера Мирчи Луческу петербуржцы завершили сезон в чемпионате России на третьей строчке в турнирной таблице.

Ранее 52-летний Манчини тренировал «Лацио», «Фиорентину», «Манчестер Сити», «Галатасарай» и «Интер».