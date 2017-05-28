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Источник: Манчини на следующей неделе возглавит «Зенит»

28 мая 2017, 18:34
26

Источник сообщил об успешном завершении переговоров между генеральным директором «Зенита» Сергеем Фурсенко и итальянским тренером Роберто Манчини. Стороны согласовали условия сотрудничества. Согласно источнику, клуб объявит о назначении специалиста на следующей неделе.

Под руководством нынешнего главного тренера Мирчи Луческу петербуржцы завершили сезон в чемпионате России на третьей строчке в турнирной таблице.

Ранее 52-летний Манчини тренировал «Лацио», «Фиорентину», «Манчестер Сити», «Галатасарай» и «Интер».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Манчини Роберто
Комментарии (26)
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policepnz
1495985923
с таким набором игрочишек, никто не поможет, фУРСЕНКА сразу отрыгнулся ХАЛКА хочу
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Павелий
1495986885
Опять выброс государственных денег на иностранного тренера! Позор Фурсенко! Позор Миллеру!
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евгений сергеевичч
1495989032
там скоро и до гвардиолы дойдет дело по ходу
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XaXatyn
1495989257
Зениту бы немного надо разогнать от кормушки и сделать пару толковый покупок , тогда все нормально станет !
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dok66
1495990210
Итальянцы нынче в тренде ! Посмотрим .
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ufos73
1495990805
Еще один на заработки едет, ну как приедет так же и уедет, надеюсь тока цирк будет не хуже чем концерты цыгана )))
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Томь вперёд
1495990840
Чего ещё ожидать от распильщика 100-го уровня г-на Фурсенко...
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RedWhiteFans2
1495992115
Достояние народа опять договорился с народом ( быдлом) и прикупил на деньги достояния очередную игрушку. Как думаете сколько денег из достояния датут Манчини чтобы обновить пол состава. Я думаю минимум 100....
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Бриг
1495992390
Новую команду из не известных никому создать не удалось. Возвращаемся на старый курс - покупаем звезд и мочим всех выскочек.
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ZENIT-59
1495993477
Сарсания и Манчини наведут порядок в селекционной службе Зенита, покупки будут корректными и состав команды будет более дееспособным! Игроки не соответствующие уровню будут выставлены на трансфер( прежде всего-Нету). В новом сезоне Зенит будет сильнее!
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