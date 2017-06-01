Матч Венгрии и России обслужит немецкая бригада арбитров

В понедельник, 5 июня состоится товарищеский матч национальных сборных Венгрии и России, который пройдет на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Стали известны имена арбитров, которые будут ее обслуживать. Это бригада арбитров из Германии во главе с Кристианом Дингертом. Помогать ему будут Майк Пикель и Хольгер Хеншель.

Сборная России продолжает подготовку в Кубку конфедераций на сборах в Австрии. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).