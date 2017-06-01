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    Матч Венгрии и России обслужит немецкая бригада арбитров

    В понедельник, 5 июня состоится товарищеский матч национальных сборных Венгрии и России, который пройдет на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Стали известны имена арбитров, которые будут ее обслуживать. Это бригада арбитров из Германии во главе с Кристианом Дингертом. Помогать ему будут Майк Пикель и Хольгер Хеншель.

    Сборная России продолжает подготовку в Кубку конфедераций на сборах в Австрии. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).

    Источник: РФС

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    01.06.2017 06:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 2 июня 2017, 19:18

      Хочется верить что повторят результат ЧМ-1986 года, когда победили венгров 6-0, но главное не быть чемпионом мира по товарищеским матчам ,а достойно сыграть на КК и самое главное на домашнем ЧМ. Пора бы играть достойно и радовать своей игрой и результатом болельщиков.

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      Рейтинг: +1168

      Argon 1 июня 2017, 09:51

      Почему сборная даже в теплое время года тренируется за границей?

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 июня 2017, 08:55

      Российскому футболу не поможет даже "Вундерваффе"(чудо-оружие).

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 1 июня 2017, 08:48

      Правильно!

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