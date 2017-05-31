Саутгейт не видит Руни в МЛС или Китае

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свое решение не вызывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Такое решение было принято по итогам сезона, в котором Руни не так часто имел возможности играть в клубе.

«Очевидно, когда Руни не получает вызов в сборную, то сразу возникает много разговоров. Но это случается из-за того, что он мало играл за свой клуб. Слышал, что у Уэйна есть планы относительно своего будущего.

Я видел несколько матчей чемпионата МЛС, но это далеко не уровень Премьер-лиги. Китай? Я знаю мало об этой лиге, если честно. Хочется, чтобы наши футболисты проводили больше важных матчей в карьере. Для них это было бы хорошим способом подготовки», – считает Саутгейт.

Известно, что Руни рассматривает вариант перехода в МЛС. В прошедшем сезоне он сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал столько же результативных передач.