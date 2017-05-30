Зобнин: «На тренировках сборной России никто никого не жалеет»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, как проходят тренировки национальной команды на подготовительном сборе в Австрии в преддверии Кубка конфедераций. По словам хавбека «Спартака», футболисты не жалеют друг друга в стыках.

– В этот день был упор на тактику. Приятно работать с мячом, а не тупо бегать по кругу. Играли в футбол, хорошо нагрузились, сейчас надо отдохнуть, восстановиться. Работа нормально идет. Утром тренировка, потом обед, восстановление, сауна, массаж. В город не выходил еще, развлекаюсь в комнате.

– Много ли стыков было на тренировке?

– Никто никого не жалеет. Понятно, надели щитки, чтобы не было травм глупых. Нужно максимально тренироваться, показывать себя. Все были концентрированы.

– Маурисио сказал, что вы можете в любой команде мира заиграть.

– Без комментариев.

– Погода должна перемениться, дождь обещают.

– В первые дни было жарко тренироваться, но куда деваться? Если пойдет дождь, станет чуть посвободнее дышать.

– Два слова о соперниках по Кубку конфедераций.

– Слабых соперников нет, со всеми нужно играть с максимальной самоотдачей.

Накануне Кубка конфедераций российская команда проведет две контрольные встречи – с Венгрией (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). На групповом этапе турнира подопечные Станислава Черчесова сыграют с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексикой (24 июня, Казань).