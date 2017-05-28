Самедов: «Мы должны заставить людей поверить в сборную России»

Полузащитник сборной России Александр Самедов дал понять, что национальной команде необходимо своей игрой вернуть доверие болельщиков. Также футболист признался, что комфортно чувствует себя под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

«Я себя великолепно ощущаю, отлично. При Станиславе Саламовиче сыграли семь игр, и я во всех принял участие, тренерский штаб доверяет мне, и я готов им помогать. Ответственность есть. Есть понимание, что действительно хочется выступить удачно, чтобы люди, не побоюсь этого слова, начали гордиться нашей командой. Понятно, что есть какой-то негатив, и мы просто-напросто должны заставить людей поверить в национальную сборную.

Играть в сборной – это не просто слова, это вершина в карьере, тем более играть на таких турнирах. Для игрока представлять свою страну – это счастье», – сказал Самедов.

Напомним, что в ближайшее время сборная России сыграет в товарищеских матчах против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).