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  • Самедов: «Мы должны заставить людей поверить в сборную России»

Самедов: «Мы должны заставить людей поверить в сборную России»

28 мая 2017, 12:08
14

Полузащитник сборной России Александр Самедов дал понять, что национальной команде необходимо своей игрой вернуть доверие болельщиков. Также футболист признался, что комфортно чувствует себя под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

«Я себя великолепно ощущаю, отлично. При Станиславе Саламовиче сыграли семь игр, и я во всех принял участие, тренерский штаб доверяет мне, и я готов им помогать. Ответственность есть. Есть понимание, что действительно хочется выступить удачно, чтобы люди, не побоюсь этого слова, начали гордиться нашей командой. Понятно, что есть какой-то негатив, и мы просто-напросто должны заставить людей поверить в национальную сборную.

Играть в сборной – это не просто слова, это вершина в карьере, тем более играть на таких турнирах. Для игрока представлять свою страну – это счастье», – сказал Самедов.

Напомним, что в ближайшее время сборная России сыграет в товарищеских матчах против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Самедов Александр
Комментарии (14)
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Sanches 1204
1495963182
Не надо нас заставлять,мы и так в вас верим каждый турнир,а вы нас мордой об стол каждый раз,играйте достойно,а мы уж как-нибудь сами разберёмся в кого верить
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Evgeniy32
1495963613
Самедов после чемпионства окрылен.
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sidul1
1495963726
вот,когда запретят иностранных игроков в нашем чемпионате,тогда наша сборная победит всех,ура
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Жентус
1495963904
Да ладно тебе, Саша)) Главное сильно не облажайтесь, хотя бы 1-0 проигрывайте. Будем реалистами, на кубке Конфедераций все команды значительно выше нас уровнем, нас будут по полю возить.
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RedWhiteFans2
1495965192
Одно дело надо, другое дело сделать. Шапкозакидательство- полулярный приём перед началом турнира. Однако есть такое понятие уровень каждого в отдельности а затем по совокупности. К сожалению увы. Индивидуально очередь за игроками нашей сборной для приглашения в другой чемпионат не стоит, а это и есть объективная оценка. Главное не обосритесь с позором.
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СашкаГуров
1495965775
постарайтесь , а то надоело растраиваться .
Ответить
Тони Монтана Б
1495967224
Уже не хочется. Лучше за Англию или Португалию поболеть.
Ответить
dok66
1495972488
"Ощущать себя комфортно" и "вернуть доверие болельщиков" - это две большие разницы ! Приехать в 5-звездочный отель и ощущать себя комфортно - это одно , а когда миллионы болельщиков плюются после матчей сборной - это сосем другое !
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Garrincha58
1495975255
пока такие игрочишки будут играть никогда меня никто не заставит поверить в сборную России да еще с таким тренером
Ответить
edw7777
1495975405
Не знаю кто как, а я абсолютный пессимист. Особенно после последнего чемпионата страны. Честно говоря, в нашей стране я вообще уже ни во что хорошее не верю. Воры процветают - честные нищают.
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