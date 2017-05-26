Российские телеканалы заплатят за показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 36 миллионов - неправильное название статьи - правильное - Российские ПЕНСИОНЕРЫ и НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ заплатят 36 миллионов...
Российские телеканалы договорились с ФИФА о цене на показ матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Ранее информацию подтвердил генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Сообщается, что общая сумма составляет 36 миллионов, 4,5 из которых будут потрачены на показ Кубка конфедераций. Отметим, что ранее говорилось о 120 миллионах.
Освещать матчи турниров будут три канала: «Первый», «Матч ТВ» и ВГТРК. Причем последний претендует только на показ игр ЧМ-2018.