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    Российские телеканалы заплатят за показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 36 миллионов

    Российские телеканалы договорились с ФИФА о цене на показ матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Ранее информацию подтвердил генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

    Сообщается, что общая сумма составляет 36 миллионов, 4,5 из которых будут потрачены на показ Кубка конфедераций. Отметим, что ранее говорилось о 120 миллионах.

    Освещать матчи турниров будут три канала: «Первый», «Матч ТВ» и ВГТРК. Причем последний претендует только на показ игр ЧМ-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.05.2017 01:11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch 26 мая 2017, 16:47

      Российские телеканалы заплатят за показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 36 миллионов - неправильное название статьи - правильное - Российские ПЕНСИОНЕРЫ и НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ заплатят 36 миллионов...

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      Рейтинг: +12

      Виксав > AtticusFinch 27 мая 2017, 14:55

      Вы бы лучше переживали за наши деньги на строительство шикарных соборов и церквей, вот где деньги на ветер.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 мая 2017, 15:31

      Это чё, нам покажут бесплатно?
      Да ладно...

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 26 мая 2017, 09:54

      За все надо платить! - Привыкли по дешевке.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 мая 2017, 09:37

      Умеет все-таки ВВ "убеждать" иностранцев ! Как только он возник на горизонте , все сразу по стойке смирно и руки вверх ! А так сколько возились .

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 26 мая 2017, 09:05

      Кому платить то? В родной стране проходит чемпионат и такие деньги переводят со счета на счёт, что скорее всего из кармана в карман.

      -1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 мая 2017, 08:32

      Смотреть не собираюсь!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 мая 2017, 08:16

      Как, всего-то каких-то 36 жалких лямов ?!?!?! )))
      А как же откаты, или с ФИФА такое не прокатывает?!

      0
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      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch 26 мая 2017, 07:57

      Причём Канделаки их из кошелька достала - они у неё всобой были...на мелкие расходы))

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 мая 2017, 07:50

      Разумная цена. Что и требовалось.

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      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch 26 мая 2017, 07:47

      36 миллионов чего?в какой валюте?

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > AtticusFinch 26 мая 2017, 07:51

      ну если подумать, то точно не рублей, скорее всего еврорублей :)

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      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch > Masteralex 26 мая 2017, 07:54

      Ну если подумать - то что нужно иметь в голове, чтобы забыть написать в статье какая валюта...

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