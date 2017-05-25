Российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что российские телеканалы покажут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Сейчас единственное, что могу вам передать – свет в конце тоннеля появился. Кубку конфедераций быть, чемпионату мира быть, по телевизору покажем. Детали позже», – сказала Канделаки.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы не могли договориться с ФИФА о цене на права показа турниров.