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    Российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что российские телеканалы покажут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    «Сейчас единственное, что могу вам передать – свет в конце тоннеля появился. Кубку конфедераций быть, чемпионату мира быть, по телевизору покажем. Детали позже», – сказала Канделаки.

    Ранее сообщалось, что российские телеканалы не могли договориться с ФИФА о цене на права показа турниров.

    Источник: ТАСС

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    25.05.2017 19:08
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 25 мая 2017, 20:52

      Удивительно было бы, если бы не показали!!! Что со страной происходит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 мая 2017, 20:26

      идиотизм ситуации в том, что в стране-хозяйке ЧМ вообще возникла ситуация когда ставилось под сомнение возможность показа матчей ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 25 мая 2017, 20:04

      ну хоть посмотрим и то хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 мая 2017, 19:46

      Это уже хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 19:36

      А я то думал , и зачем это Инфантино в Краснодар прилетал на встречу с ВВ ? А ларчик просто открывался . И Тина здесь ни причем , как и ВЛМуть и иже с ними .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 25 мая 2017, 19:16

      Пиратские трансляции с веб-камер)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 мая 2017, 19:14

      Неужели? Вот повезло!

      Всему баблу назло?

      У Канделаки язык или помело?

      Наверно им тяжело?

      А мы поможем, нам не западло.

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 25 мая 2017, 19:14

      Ну ещё бы...

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