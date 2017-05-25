Кубок конфедераций может быть заменен на чемпионат мира среди клубов

ФИФА может заменить Кубок конфедераций на чемпионат мира среди клубов, который планируется проводить раз в два года. По информации источника, в новом турнире будут участвовать 16 или 24 команды.

Сообщается, что в случае реализации проекта в соревновании будут участвовать победители и финалисты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Либертадорес. От Азии, Африки, Северной и Центральной Америки выступят по одному клубу.

Таким образом, Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, может стать последним в истории.