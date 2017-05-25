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    Кубок конфедераций может быть заменен на чемпионат мира среди клубов

    ФИФА может заменить Кубок конфедераций на чемпионат мира среди клубов, который планируется проводить раз в два года. По информации источника, в новом турнире будут участвовать 16 или 24 команды.

    Сообщается, что в случае реализации проекта в соревновании будут участвовать победители и финалисты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Либертадорес. От Азии, Африки, Северной и Центральной Америки выступят по одному клубу.

    Таким образом, Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, может стать последним в истории.

    Источник: AS

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    25.05.2017 21:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +160

      виктоша 26 мая 2017, 18:48

      Раньше, помнится, был Межконтинентальный Кубок лучших клубов Европы и Америки.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2017, 10:33

      Интересная задумка посмотреть на команды НЕ из Европы. Хотя шансов то мало.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 26 мая 2017, 07:17

      На ещё один Кубок Кондефераций шансов нет, а на клубы - чисто теоретически.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 26 мая 2017, 07:13

      ну норм)

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      Рейтинг: +32

      Ilhom_585 26 мая 2017, 07:07

      Будет круто

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 26 мая 2017, 04:09

      пойдет!

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 26 мая 2017, 00:28

      Клубный чемпионат мира уже существует, так что он не заменит кубок конфедераций. Источник не вызывает доверия.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > mialkov 26 мая 2017, 00:32

      С того года думали расширять, а нынешний клубный чемпионат...ну, не мне тебе рассказывать)

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 25 мая 2017, 23:29

      Я так понимаю, никого не смущает, что там будет интернационал, а в кубке конфедераций, как бы сборные играют , по крайней мере, пока

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > dddolphin 26 мая 2017, 00:30

      Многим сборным КК не особо нужен, видимо, причина отчасти в этом. А клубный турнир масштабнее и принесёт сиим инициаторам больше бумажек.

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > xLINDAx 26 мая 2017, 18:14

      Каким это сборным, если не секрет, кубок конфедераций не нужен?? Так хоть мяч катать будут, а не год перед ЧМ дурака валять) Клубный турнир то, он может и принесет больше денег, только будет ли он интересен для простого болельщика?? Сомневаюсь, что какой-либо клуб из АзииАфрикиАмерики сможет тягаться с Испанскими, Итальянскими, Немецкими или Английскими командами. Вторая Лига Чемпионов, с похожим финалом. Бред всё это на самом деле.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 22:45

      Что-то в этом есть . Но весь клубный футбол сосредоточен в Европе и Ю.Америке . И называть это чемпионатом мира среди клубов .... Хотя если эти озадачиться , формулу розыгрыша вполне можно выработать .

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 25 мая 2017, 22:17

      фигня какая-то будет ... как и кубок конфедераций впрочем ...

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