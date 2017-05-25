Глушаков: «Сыграть на «Санкт-Петербурге» без газона? Я на таких полях вырос, так что мне не привыкать»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что готов сыграть на стадионе «Санкт-Петербург» даже в отсутствие на нем газона.

Ранее сообщалось, что стоимость смены травяного покрытия на арене на Крестовском острове, которая примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, оценивается в 21 миллион рублей.

– Представьте себе такую ситуацию. Сборная возвращается из Австрии, проводит контрольный матч с Чили в Москве, едет в Петербург готовиться к поединку с Новой Зеландией – и видите, что поле на арене в Питере точно такое же, как на вашем коллаже. Готовы сыграть на таком «газоне»?

– Ну, я на таких полях вырос, так что мне не привыкать (улыбается).