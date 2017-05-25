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    Глушаков: «Сыграть на «Санкт-Петербурге» без газона? Я на таких полях вырос, так что мне не привыкать»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что готов сыграть на стадионе «Санкт-Петербург» даже в отсутствие на нем газона.

    Ранее сообщалось, что стоимость смены травяного покрытия на арене на Крестовском острове, которая примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, оценивается в 21 миллион рублей.

    – Представьте себе такую ситуацию. Сборная возвращается из Австрии, проводит контрольный матч с Чили в Москве, едет в Петербург готовиться к поединку с Новой Зеландией – и видите, что поле на арене в Питере точно такое же, как на вашем коллаже. Готовы сыграть на таком «газоне»?

    – Ну, я на таких полях вырос, так что мне не привыкать (улыбается).

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.05.2017 21:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 мая 2017, 18:18

      Гаревое сделают.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 26 мая 2017, 06:36

      Парадокс какой-то, построили футбольный стадион, а играть не на чем! Вот печаль!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 26 мая 2017, 00:38

      Кубок пройдет в России, а сборная готовится к нему в Австрии... Умом Россию не понять, когда не посвящен в детали...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Тазит 26 мая 2017, 11:31

      Умом Россию не понять,
      Когда не посвящен в детали…,
      Но смело можно предсказать:
      Опять украли!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > cska-62 26 мая 2017, 13:39

      к первому матчу чемпионата мира высветить на табло окончательную сумму стоимости стадиона и внизу подписать:-ЭХ,КРАСАВА!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ribavadim 26 мая 2017, 15:56

      А рядом для сравнения стоимость стадиона "Ювентуса" в Турине - 120 млн. евро... :-(((

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 мая 2017, 21:40

      ну,когда же ты заткнёшься...
      уже устали все,в мясо устали..
      и пиз..ит ,и пи..дит..сука,прям больше президента

      -3
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