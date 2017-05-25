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    Источник: стоимость нового газона стадиона «Санкт-Петербург» составит 21 миллион

    Стоимость нового газона «Санкт-Петербург» составит 21 миллион рублей. Ранее сообщалось, что за укладку нового травяного покрытия будет заплачено до 3 миллионов.

    Отметим, что на стадионе будет уложен газон от той же компании, что предоставляла его для арены «Турбостроитель», которая станет тренировочной базой на Кубке конфедераций-2017.

    Напомним, турнир пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

    Источник: Fontanka.ru

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    25.05.2017 17:37
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 27 мая 2017, 06:06

      Да напишите уж сразу 100 для ровного счёта! Здесь вам поверят любой цифре...

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 26 мая 2017, 13:16

      Когда это чёрную дыру для денег уже закроют?! ну реально задолбали! куда Путин то смотрит?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 мая 2017, 03:36

      Ещё видимо не все насытились...

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 мая 2017, 02:27

      по ходу конопляный газон будут стелить,а что? подкат сделал и на пятку ручника всё готово))) а по существу-ворьё на ворье,когда же нажрутся..то что совести у них нет это давно понятно

      1
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 25 мая 2017, 23:39

      В Казани около 9 вроде меняли... Но зенит-это шедевр Рос футбола

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 мая 2017, 22:03

      Это полный пи3дец!!!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 мая 2017, 20:55

      3 млн - это работа по укладке. 18 млн - сам газон

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 мая 2017, 20:18

      В России одно шакальё,а не правительство. С бедных граждан готовы три шкуры содрать.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 мая 2017, 19:58

      а я сначала удивился, 3 ляма это же мало!!! а 21 это совсем другое дело!!!! на 3 ляма положат траву, а остальные в офшоры!!!! Вот это бизнес!!!!

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 25 мая 2017, 19:45

      ...могу только посочувствовать простым петербуржцам(((

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