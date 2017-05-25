Источник: стоимость нового газона стадиона «Санкт-Петербург» составит 21 миллион

Стоимость нового газона «Санкт-Петербург» составит 21 миллион рублей. Ранее сообщалось, что за укладку нового травяного покрытия будет заплачено до 3 миллионов.

Отметим, что на стадионе будет уложен газон от той же компании, что предоставляла его для арены «Турбостроитель», которая станет тренировочной базой на Кубке конфедераций-2017.

Напомним, турнир пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.