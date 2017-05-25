Стоимость работ по замене газона на стадионе «Санкт-Петербург» составит до 3 миллионов

Работы по укладке нового газона на стадионе «Санкт-Петербург» будут стоить около 3 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-губернатор города Владимир Кириллов.

«С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы – до 3 миллионов рублей.

Кто будет оплачивать работы – город или «Зенит»? Оставим за скобками этот вопрос. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся», – сказал Кириллов.