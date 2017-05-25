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    Стоимость работ по замене газона на стадионе «Санкт-Петербург» составит до 3 миллионов

    Работы по укладке нового газона на стадионе «Санкт-Петербург» будут стоить около 3 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-губернатор города Владимир Кириллов.

    «С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы – до 3 миллионов рублей.

    Кто будет оплачивать работы – город или «Зенит»? Оставим за скобками этот вопрос. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся», – сказал Кириллов.

    Источник: ТАСС

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    25.05.2017 12:27
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 19:55

      Сё - копейки. Пару воров-строителей оштрафуют, и усё.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 мая 2017, 17:32

      «С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы – до 3 миллионов рублей...
      Какие именно работы? По замене? По доставке? Или по информационному сопровождению замены?..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 25 мая 2017, 17:28


      Реальная стоимость нового газона на арене «Санкт-Петербург» будет превышать 21 миллион рублей. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в комитете по строительству.

      «Точно сказать, в какую сумму обошелся газон на арене «Санкт-Петербург», я не могу, но точно выше 21 миллиона рублей», – рассказал «Фонтанке» чиновник из спорткомитета.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 мая 2017, 16:41

      За три "лимона", боже мой,
      Засеять нужно коноплёй.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 15:29

      А где г-н Албин ? Появилось новое лицо - г-н Кириллов . И что бы это значило ?

      1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 25 мая 2017, 14:35

      Построили стадион триллионы, сейчас газон миллионы, после Кубка Конфедераций опять газон миллионы..... Молодцы !!!

      3
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 25 мая 2017, 14:28

      Рублей??????????????????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 мая 2017, 14:23

      Лёша Навальный всю рыбу распугал! Цены не только на ложки и вилки опустились.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 мая 2017, 14:03

      Болото засасывает.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 мая 2017, 13:43

      Ясно. Еще у какой нить больницы бюджет сократят...

      3
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