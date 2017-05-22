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  • Тим Кэйхилл, Луонго и Йединак – в расширенной заявке сборной Австралии на Кубок конфедераций

Тим Кэйхилл, Луонго и Йединак – в расширенной заявке сборной Австралии на Кубок конфедераций

22 мая 2017, 21:00
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Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу огласил расширенную заявку на Кубок конфедераций, сообщает сайт футбольной Федерации страны.

В список вошли 30 футболистов:

Вратари: Марк Биригитти («Суонси Сити»), Даниэль Вукович («Сидней»), Митчелл Лангерак («Штутгарт»), Мэтью Райан («Генк»);

Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор»), Александер Герсбах («Русенборг»), Райан Грант («Сидней»), Милош Дегенек («Иокогама Ф. Маринос»), Дилан Макгоуан («Пасуш де Феррейра»), Райан Макгован («Гуйчжоу Чжичэн»), Райли Макгри («Аделаида Юнайтед»), Бэйли Райт («Бристоль Сити»), Трент Сейнсбери («Интер»), Брэд Смит («Борнмут»);

Полузащитники: Мустафа Амини («Орхус»), Крейг Гудвин («Спарта» Роттердам), Джеймс Джегго («Штурм»), Джексон Ирвайн («Бертон Альбион»), Майл Йединак («Астон Вилла»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллигэн («Бани Яс»), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун»), Томас Рогич («Селтик»), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»), Айдин Хрустич («Гронинген»);

Нападающие: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэйхилл («Мельбурн Сити»), Метью Леки («Ингольштадт»), Джейми Макларен («Дармштадт»), Томи Юрич («Люцерн»).

Турнир пройдет в четырех городах России с 17-го июня по 2 июля.

Австралийцы примут участие в турнире в качестве чемпионов Азии-2015. Их соперники по группе B – команды Чили, Камеруна и Германии.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций
Комментарии (1)
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ГераХэвиЛОКО
1495511434
Кипер Мэтью Райан вроде бы в Валенсии играет. Нет ?
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