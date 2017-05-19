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    Бельерин, Сауль и Деулофеу – в заявке сборной Испании на молодежный чемпионат Европы

    Главный тренер сборной Испании-U21 Альберт Селадес объявил заявку команды на чемпионат Европы в Польше.

    Вратари: Кепа Аррисабалага («Атлетик»), Пау Лопес («Эспаньол», на правах аренды выступает за «Тоттенхэм»), Рубен Бланко («Сельта»)

    Защитники: Хонни Кастро («Сельта»), Йерай Гомес («Атлетик»), Алехандро Гримальдо («Бенфика»), Хорхе Мере («Спортинг» Хихон), Хесус Вальехо («Айнтрахт»), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»), Эктор Бельерин («Арсенал»)

    Полузащитники: Микель Мерино («Боруссия» Дортмунд), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Маркос Льоренте («Алавес»), Сауль («Атлетико»), Карлос Солер («Валенсия»), Себайос («Бетис»), Марко Асенсио («Реал»), Денис Суарес («Барселона»)

    Нападающие: Жерар Деулофеу («Эвертон», на правах аренды выступает за «Милан»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Сандро («Малага»), Борха Майорал («Вольфсбург»).

    Турнир пройдет с 16-го по 30 июня в шести городах Польши. Действующим чемпионом является сборная Швеции.

    Источник: Football Espana

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    19.05.2017 20:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 19 мая 2017, 22:51

      Интересно что бы эта молодежка могла бы сотворить с нашей первой сборной!

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 19 мая 2017, 21:39

      Состав сильный)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 19 мая 2017, 21:20

      Деулофеу 23!

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