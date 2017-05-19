Бельерин, Сауль и Деулофеу – в заявке сборной Испании на молодежный чемпионат Европы

Главный тренер сборной Испании-U21 Альберт Селадес объявил заявку команды на чемпионат Европы в Польше.

Вратари: Кепа Аррисабалага («Атлетик»), Пау Лопес («Эспаньол», на правах аренды выступает за «Тоттенхэм»), Рубен Бланко («Сельта»)

Защитники: Хонни Кастро («Сельта»), Йерай Гомес («Атлетик»), Алехандро Гримальдо («Бенфика»), Хорхе Мере («Спортинг» Хихон), Хесус Вальехо («Айнтрахт»), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»), Эктор Бельерин («Арсенал»)

Полузащитники: Микель Мерино («Боруссия» Дортмунд), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Маркос Льоренте («Алавес»), Сауль («Атлетико»), Карлос Солер («Валенсия»), Себайос («Бетис»), Марко Асенсио («Реал»), Денис Суарес («Барселона»)

Нападающие: Жерар Деулофеу («Эвертон», на правах аренды выступает за «Милан»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Сандро («Малага»), Борха Майорал («Вольфсбург»).

Турнир пройдет с 16-го по 30 июня в шести городах Польши. Действующим чемпионом является сборная Швеции.