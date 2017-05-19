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  • Бельерин, Сауль и Деулофеу – в заявке сборной Испании на молодежный чемпионат Европы

Бельерин, Сауль и Деулофеу – в заявке сборной Испании на молодежный чемпионат Европы

19 мая 2017, 20:25
3

Главный тренер сборной Испании-U21 Альберт Селадес объявил заявку команды на чемпионат Европы в Польше.

Вратари: Кепа Аррисабалага («Атлетик»), Пау Лопес («Эспаньол», на правах аренды выступает за «Тоттенхэм»), Рубен Бланко («Сельта»)

Защитники: Хонни Кастро («Сельта»), Йерай Гомес («Атлетик»), Алехандро Гримальдо («Бенфика»), Хорхе Мере («Спортинг» Хихон), Хесус Вальехо («Айнтрахт»), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»), Эктор Бельерин («Арсенал»)

Полузащитники: Микель Мерино («Боруссия» Дортмунд), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Маркос Льоренте («Алавес»), Сауль («Атлетико»), Карлос Солер («Валенсия»), Себайос («Бетис»), Марко Асенсио («Реал»), Денис Суарес («Барселона»)

Нападающие: Жерар Деулофеу («Эвертон», на правах аренды выступает за «Милан»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Сандро («Малага»), Борха Майорал («Вольфсбург»).

Турнир пройдет с 16-го по 30 июня в шести городах Польши. Действующим чемпионом является сборная Швеции.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Гомес Йерай Деулофеу Жерар Суарес Денис Аррисабалага (уд.) Кепа Гримальдо Алехандро Кастро Хонни Себайос Бланко Рубен Гайя Хосе Луис Бельерин Эктор Лопес Пау Сауль Асенсио Марко Льоренте Маркос Мере Хорхе Вальехо Хесус Мерино Микель Оярсабаль Микель Солер Карлос Одриосола Альваро
Комментарии (3)
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Челнинец
1495218016
Деулофеу 23!
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Antoshka2015
1495219147
Состав сильный)
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David_Fio
1495223482
Интересно что бы эта молодежка могла бы сотворить с нашей первой сборной!
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