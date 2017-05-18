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Габулов вызван в сборную России вместо травмированного Лунева

18 мая 2017, 17:27
18

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов вызван в расположение сборной России вместо вратаря «Зенита» Андрея Лунева.

Напомним, страж ворот петербургского клуба получил травму колена в матче 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0) и из-за повреждения пропустит около недели.

«Вызов Габулова? Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», – сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Отметим, что на данный момент сборная России готовится к старту Кубка конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

Источник: РФС
Кубок конфедераций Зенит Арсенал Габулов Владимир Лунев Андрей
Комментарии (18)
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Федоренко
1495117938
Габулов? ГАБУЛОВ?! И это при живых Реброве и Медведеве...
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spartak4everr
1495119499
Вообще не понимаю, зачем 33-летних Габуловых вызывать? Хотите неплохого вратаря? Медведева, Реброва вызовите. Хотите перспективного, чтобы поучился работать в условиях сборной - Селихов. По какому блин параметру подходит Габулов?
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Чеба
1495119648
Что-то Стас - чудит(
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84aivengo
1495122329
а медведев?
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Chesn0k
1495122591
после вызова в сборную шишкина и схемы 3-4-3 черчес для меня умер как тренер. так что и вызов габулова не удивляет.
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dok66
1495123190
Что-то "не понятно , но интересно" ! Лунев через неделю будет в строю , причем здесь Габулов ?
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Serjoga
1495125422
Я НЕ ПРОТИВ ГАБУЛОВА! В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОН УДАЧНО ИГРАЕТ! НО ВОТ ФОРМУЛИРОВКА ЧЕРЧЕСОВА ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ОН СОБИРАЕТ В СБОРНУЮ ИГРОКОВ НЕ ПО ПРИНЦЫПУ "ЛУЧШИЙ", А ПО ОПЫТУ ИГРЫ В СБОРНОЙ, ЗНАНИЮ ИГРОКОВ СБОРНОЙ, АДАПТАЦИЯ В СБОРНОЙ. Т.Е. ПУСТЬ НАБЕРЕТ СБОРНУЮ ИЗ ИГРОКОВ "ПРОВАЛИВШИХ" ЧМ В БРАЗИЛИИ, ВЕДЬ ОНИ ПОДХОДЯТ ПО ВСЕМ ЕГО КРИТЕРИЯМ!
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plehanov6
1495137004
А как же Ребров? Ах, да, он же не осетин...
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арейская
1495150188
Да какая разница, всё равно в рамке будет только Акинфеев...
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пряник929
1495180528
молодец
Ответить
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