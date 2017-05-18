Габулов вызван в сборную России вместо травмированного Лунева

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов вызван в расположение сборной России вместо вратаря «Зенита» Андрея Лунева.

Напомним, страж ворот петербургского клуба получил травму колена в матче 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0) и из-за повреждения пропустит около недели.

«Вызов Габулова? Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», – сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Отметим, что на данный момент сборная России готовится к старту Кубка конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля.