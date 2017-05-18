Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Габулов вызван в сборную России вместо травмированного Лунева

    Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов вызван в расположение сборной России вместо вратаря «Зенита» Андрея Лунева.

    Напомним, страж ворот петербургского клуба получил травму колена в матче 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0) и из-за повреждения пропустит около недели.

    «Вызов Габулова? Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», – сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    Отметим, что на данный момент сборная России готовится к старту Кубка конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2017 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 мая 2017, 10:55

      молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 19 мая 2017, 02:29

      Да какая разница, всё равно в рамке будет только Акинфеев...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 мая 2017, 22:50

      А как же Ребров? Ах, да, он же не осетин...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 мая 2017, 21:34

      Медведев больше заслужил вызов в сборную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 мая 2017, 19:37

      Я НЕ ПРОТИВ ГАБУЛОВА! В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОН УДАЧНО ИГРАЕТ! НО ВОТ ФОРМУЛИРОВКА ЧЕРЧЕСОВА ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ОН СОБИРАЕТ В СБОРНУЮ ИГРОКОВ НЕ ПО ПРИНЦЫПУ "ЛУЧШИЙ", А ПО ОПЫТУ ИГРЫ В СБОРНОЙ, ЗНАНИЮ ИГРОКОВ СБОРНОЙ, АДАПТАЦИЯ В СБОРНОЙ. Т.Е. ПУСТЬ НАБЕРЕТ СБОРНУЮ ИЗ ИГРОКОВ "ПРОВАЛИВШИХ" ЧМ В БРАЗИЛИИ, ВЕДЬ ОНИ ПОДХОДЯТ ПО ВСЕМ ЕГО КРИТЕРИЯМ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 18 мая 2017, 19:35

      Ребят, да всё хорошо! Это всего лишь 4-ый вратарь!!! 99% что именно он и будет отцеплен перед окончательной заявкой! Хотя, безусловно, простимулировать таким образом Медведева не мешало бы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 18 мая 2017, 19:25

      с такой статой в сборную?)) это зачем?) ааа одна кровь в жилах )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 18:59

      Что-то "не понятно , но интересно" ! Лунев через неделю будет в строю , причем здесь Габулов ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 мая 2017, 18:49

      после вызова в сборную шишкина и схемы 3-4-3 черчес для меня умер как тренер. так что и вызов габулова не удивляет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Chesn0k 18 мая 2017, 19:06

      бузов и канунников чем вызов заслужили ? медведев чем не угодил ?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 мая 2017, 18:45

      а медведев?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11