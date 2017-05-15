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    Григорий Иванов: «Я не имею права советовать Черчесову, кого ему вызывать в сборную России»

    Президент «Урала» Григорий Иванов не стал комментировать решения главного тренер сборной России Станислава Черчесова. Напомним, сегодня специалист огласил список из 30 футболистов, которые могут поехать на Кубок конфедераций-2017.

    – Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список на Кубок конфедераций. Удивлены, что в нем нет вашего футболиста Владимира Ильина, ставшего этой весной открытием чемпионата?

    – Есть главный тренер, который отвечает за результат. Решение Черчесова не обсуждается. Станислав Саламович назвал 30 фамилий. Ни я, ни кто-либо другой не имеют права советовать ему, кого выбирать.

    – Это касается любой кандидатуры?

    – Да. Главный тренер сборной России принимает решение самостоятельно. И оно не обсуждается.

    – Как болельщик сборной России понимаете, почему нет Кокорина и Мамаева?

    – Может быть, и существует какое-то непонимание у меня, но выбор главного тренера необходимо уважать. Если он решил не вызывать этих футболистов, значит, он так считает нужным. Как Черчесов видит игру, так и делает, ему отвечать за результат. Если же результата не будет, с него руководство спросит, почему не вызвал того или иного игрока. Сейчас же давайте не будем мешать тренеру.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2017 22:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 16 мая 2017, 07:57

      Я вижу Ты знаешь как играть в Футбол!!!Мне кажется Ты пойдешь в ,,амбразуру,,Такие Нам нужны!!!

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 16 мая 2017, 07:51

      Иванов сТерека Он нужен!!!

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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 16 мая 2017, 07:49

      С Какорина Бердыев сделал бы.. Элиту....не в обиду Черсесову

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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 16 мая 2017, 07:46

      Привет Всем!!! Я думаю Берез Нужен и Какорин..Какорину Нужен Бердыев

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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 22:28

      Ильину рано в сборную . Гриша - все правильно сказал . Удачи Уралу в последних двух матчах .

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