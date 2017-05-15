Григорий Иванов: «Я не имею права советовать Черчесову, кого ему вызывать в сборную России»

Президент «Урала» Григорий Иванов не стал комментировать решения главного тренер сборной России Станислава Черчесова. Напомним, сегодня специалист огласил список из 30 футболистов, которые могут поехать на Кубок конфедераций-2017.

– Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список на Кубок конфедераций. Удивлены, что в нем нет вашего футболиста Владимира Ильина, ставшего этой весной открытием чемпионата?

– Есть главный тренер, который отвечает за результат. Решение Черчесова не обсуждается. Станислав Саламович назвал 30 фамилий. Ни я, ни кто-либо другой не имеют права советовать ему, кого выбирать.

– Это касается любой кандидатуры?

– Да. Главный тренер сборной России принимает решение самостоятельно. И оно не обсуждается.

– Как болельщик сборной России понимаете, почему нет Кокорина и Мамаева?

– Может быть, и существует какое-то непонимание у меня, но выбор главного тренера необходимо уважать. Если он решил не вызывать этих футболистов, значит, он так считает нужным. Как Черчесов видит игру, так и делает, ему отвечать за результат. Если же результата не будет, с него руководство спросит, почему не вызвал того или иного игрока. Сейчас же давайте не будем мешать тренеру.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​