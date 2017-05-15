Григорий Иванов: «Я не имею права советовать Черчесову, кого ему вызывать в сборную России»

Я вижу Ты знаешь как играть в Футбол!!!Мне кажется Ты пойдешь в ,,амбразуру,,Такие Нам нужны!!!
Президент «Урала» Григорий Иванов не стал комментировать решения главного тренер сборной России Станислава Черчесова. Напомним, сегодня специалист огласил список из 30 футболистов, которые могут поехать на Кубок конфедераций-2017.
– Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список на Кубок конфедераций. Удивлены, что в нем нет вашего футболиста Владимира Ильина, ставшего этой весной открытием чемпионата?
– Есть главный тренер, который отвечает за результат. Решение Черчесова не обсуждается. Станислав Саламович назвал 30 фамилий. Ни я, ни кто-либо другой не имеют права советовать ему, кого выбирать.
– Это касается любой кандидатуры?
– Да. Главный тренер сборной России принимает решение самостоятельно. И оно не обсуждается.
– Как болельщик сборной России понимаете, почему нет Кокорина и Мамаева?
– Может быть, и существует какое-то непонимание у меня, но выбор главного тренера необходимо уважать. Если он решил не вызывать этих футболистов, значит, он так считает нужным. Как Черчесов видит игру, так и делает, ему отвечать за результат. Если же результата не будет, с него руководство спросит, почему не вызвал того или иного игрока. Сейчас же давайте не будем мешать тренеру.
Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций