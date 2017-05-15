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  • Григорий Иванов: «Я не имею права советовать Черчесову, кого ему вызывать в сборную России»

Григорий Иванов: «Я не имею права советовать Черчесову, кого ему вызывать в сборную России»

15 мая 2017, 22:10
5

Президент «Урала» Григорий Иванов не стал комментировать решения главного тренер сборной России Станислава Черчесова. Напомним, сегодня специалист огласил список из 30 футболистов, которые могут поехать на Кубок конфедераций-2017.

– Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список на Кубок конфедераций. Удивлены, что в нем нет вашего футболиста Владимира Ильина, ставшего этой весной открытием чемпионата?

– Есть главный тренер, который отвечает за результат. Решение Черчесова не обсуждается. Станислав Саламович назвал 30 фамилий. Ни я, ни кто-либо другой не имеют права советовать ему, кого выбирать.

– Это касается любой кандидатуры?

– Да. Главный тренер сборной России принимает решение самостоятельно. И оно не обсуждается.

– Как болельщик сборной России понимаете, почему нет Кокорина и Мамаева?

– Может быть, и существует какое-то непонимание у меня, но выбор главного тренера необходимо уважать. Если он решил не вызывать этих футболистов, значит, он так считает нужным. Как Черчесов видит игру, так и делает, ему отвечать за результат. Если же результата не будет, с него руководство спросит, почему не вызвал того или иного игрока. Сейчас же давайте не будем мешать тренеру.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Урал Россия Мамаев Павел Кокорин Александр Ильин Владимир Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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dok66
1494876520
Ильину рано в сборную . Гриша - все правильно сказал . Удачи Уралу в последних двух матчах .
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Go-o-ol
1494910011
Привет Всем!!! Я думаю Берез Нужен и Какорин..Какорину Нужен Бердыев
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Go-o-ol
1494910184
С Какорина Бердыев сделал бы.. Элиту....не в обиду Черсесову
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Go-o-ol
1494910291
Иванов сТерека Он нужен!!!
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Go-o-ol
1494910621
Я вижу Ты знаешь как играть в Футбол!!!Мне кажется Ты пойдешь в ,,амбразуру,,Такие Нам нужны!!!
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