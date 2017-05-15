Бубнов считает, что в сборную России нужно было вызвать Панченко

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017. По мнению Бубнова, в список футболистов стоило включить нападающего «Динамо» Кирилла Панченко.

«Панченко был и раньше в сборной. А он еще и бомбардир в «Динамо». А когда ему давали время в ЦСКА, то и там забивал. В расширенный список его можно было бы включить. Я только по Денисову могу объяснить, почему его нет в заявке. Личная неприязнь. Каннуников сильнее Панченко? Нет. С учетом перспектив его можно было бы включить в расширенный список», – сказал Бубнов.

Напомним, сборная России начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций 26 мая.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​