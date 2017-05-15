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    Бубнов считает, что в сборную России нужно было вызвать Панченко

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017. По мнению Бубнова, в список футболистов стоило включить нападающего «Динамо» Кирилла Панченко.

    «Панченко был и раньше в сборной. А он еще и бомбардир в «Динамо». А когда ему давали время в ЦСКА, то и там забивал. В расширенный список его можно было бы включить. Я только по Денисову могу объяснить, почему его нет в заявке. Личная неприязнь. Каннуников сильнее Панченко? Нет. С учетом перспектив его можно было бы включить в расширенный список», – сказал Бубнов.

    Напомним, сборная России начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций 26 мая.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​

    Источник: Спорт FM

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    15.05.2017 19:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 17 мая 2017, 20:24

      Солидарен абсолютно.

      0
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      Рейтинг: +33

      зуб даю 16 мая 2017, 16:34

      нужно бубнова взять в сборную тренером

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 10:45

      Панченко давно доказал, что достоин. Почему не вызывает его не понятно.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2017, 08:55

      вместо Дзюбы однозначно этот деревянный шкаф вообще не нужен ни Зениту и тем более сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 15 мая 2017, 20:56

      Да, Панченко нужно дать шанс, а дальше видно будет...

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 мая 2017, 20:35

      В этой черчесовской компании Панченко затеряется. Надеюсь, через год у нас будет другая сборная и другой тренер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 15 мая 2017, 20:35

      Панченко рано в сборну,всё таки ФНЛ слабая лига,вот в следующем сезоне в Премьер лиге докажет свою состоятельность и возможно сыграет на ЧМ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 15 мая 2017, 20:19

      Не знаю про сборную,но с такой фамилией на Versuse он был бы звездой)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 15 мая 2017, 20:16

      к 35и точно пригласят

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 мая 2017, 20:16

      Да, Панченко не был бы лишним. Будем 3:0 лететь - нужно молодежь выпускать, а у нас одни Дзюбы

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      Рейтинг: +41

      а013аа > panmon 15 мая 2017, 21:37

      Так-то ему 27, Дзюбе - 28, Смолу - 27 и Полозу - 25, а молодой вот - это Чалов

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