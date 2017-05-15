Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов считает, что в сборную России нужно было вызвать Панченко

Бубнов считает, что в сборную России нужно было вызвать Панченко

15 мая 2017, 19:18
23

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017. По мнению Бубнова, в список футболистов стоило включить нападающего «Динамо» Кирилла Панченко.

«Панченко был и раньше в сборной. А он еще и бомбардир в «Динамо». А когда ему давали время в ЦСКА, то и там забивал. В расширенный список его можно было бы включить. Я только по Денисову могу объяснить, почему его нет в заявке. Личная неприязнь. Каннуников сильнее Панченко? Нет. С учетом перспектив его можно было бы включить в расширенный список», – сказал Бубнов.

Напомним, сборная России начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций 26 мая.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​

Источник: Спорт FM
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Динамо Рубин Россия Денисов Игорь Канунников Максим Панченко Кирилл Бубнов Александр
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hangeldi
1494865323
Панченко играет очень хорошо - а таких не берут в сборную россии! Вот будет плохо играть обязательно позовут!
Ответить
dok66
1494865745
Вообще Буба прав. Панченко с его голевым чутьем сборной бы пригодился . Но тогда бы пришлось как-то его вписывать в состав , а это работа , которой никто не хочет заниматься .
Ответить
Чеба
1494866383
Лучше Дзюбы 100%
Ответить
RedWhiteFans2
1494867237
100% лучше бы Панченко взяли вместо Дзюбы. Этот твердолобый точно под видом травмы облажается на первом скачке.
Ответить
Юрий Крутько
1494867517
Согласен,как минимум,посмотреть надо.
Ответить
Mahone
1494868039
Думаю надо было пригласить,быстрый,юркий парень
Ответить
panmon
1494868574
Да, Панченко не был бы лишним. Будем 3:0 лететь - нужно молодежь выпускать, а у нас одни Дзюбы
Ответить
С@НЁК.
1494869708
Панченко рано в сборну,всё таки ФНЛ слабая лига,вот в следующем сезоне в Премьер лиге докажет свою состоятельность и возможно сыграет на ЧМ.
Ответить
Dominator777
1494871011
Да, Панченко нужно дать шанс, а дальше видно будет...
Ответить
OfaZavr
1494920720
Панченко давно доказал, что достоин. Почему не вызывает его не понятно.
Ответить
Главные новости
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+