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    Ивелин Попов: «Повезти может в одном-двух матчах, но не в 27-ми турах»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов подчеркнул, что не считает везение основным фактором чемпионства красно-белых в этом сезоне.

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после проигрыша «Тереку» (0:1) в 27-м туре РФПЛ, который досрочно обеспечил спартаковцам золотые медали, заявил, что команда Массимо Карреры не была сильнейшей по игре.

    – Мирча Луческу считает, что «Спартак» был не сильнейшим клубом по игре, но заслужил чемпионство.

    – Посмотрите в таблицу и на результаты дерби, что мы сыграли. Уступили только один раз в восьми-десяти важных матчах. Обыграли почти всех конкурентов. Вот так и доказали, что в этом году были сильнее всех.

    – Часто говорят, что «Спартаку» везло. Так благодаря везению набирали очки или все-таки благодаря борьбе до последней минуты?

    – Понимаю, если о везении будут говорить в одной-двух играх, но не во всех же 27-ми турах?! Во всех победах наша заслуга, а не просто обычное везение.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.05.2017 17:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 9 мая 2017, 22:36

      Нууу, например, для Луческу всё, что не так - невезение/заговор! А некоторые вгрызаются в победу... ну, и это приходит. Не надо ныть месьё Мирчу!


      -2
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 мая 2017, 21:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно, Иви!!!

      -6
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 9 мая 2017, 18:58

      Цыгане такие, думаю ему дальше надо кочевать

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2017, 18:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно все говорит.

      -4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 18:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно говорит,прямо как я думал

      -5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 мая 2017, 18:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Золотые слова, Ивелин Иванович)))

      -5
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      Рейтинг: +103

      Сивый Мерин, 9 мая 2017, 18:16

      В одно-двух повезло,в остальных судьи сделали свою "работу".

      2
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