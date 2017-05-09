Ивелин Попов: «Повезти может в одном-двух матчах, но не в 27-ми турах»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов подчеркнул, что не считает везение основным фактором чемпионства красно-белых в этом сезоне.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после проигрыша «Тереку» (0:1) в 27-м туре РФПЛ, который досрочно обеспечил спартаковцам золотые медали, заявил, что команда Массимо Карреры не была сильнейшей по игре.

– Мирча Луческу считает, что «Спартак» был не сильнейшим клубом по игре, но заслужил чемпионство.

– Посмотрите в таблицу и на результаты дерби, что мы сыграли. Уступили только один раз в восьми-десяти важных матчах. Обыграли почти всех конкурентов. Вот так и доказали, что в этом году были сильнее всех.

– Часто говорят, что «Спартаку» везло. Так благодаря везению набирали очки или все-таки благодаря борьбе до последней минуты?

– Понимаю, если о везении будут говорить в одной-двух играх, но не во всех же 27-ми турах?! Во всех победах наша заслуга, а не просто обычное везение.