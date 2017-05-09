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  • Ивелин Попов: «Повезти может в одном-двух матчах, но не в 27-ми турах»

Ивелин Попов: «Повезти может в одном-двух матчах, но не в 27-ми турах»

9 мая 2017, 17:49
7

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов подчеркнул, что не считает везение основным фактором чемпионства красно-белых в этом сезоне.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после проигрыша «Тереку» (0:1) в 27-м туре РФПЛ, который досрочно обеспечил спартаковцам золотые медали, заявил, что команда Массимо Карреры не была сильнейшей по игре.

– Мирча Луческу считает, что «Спартак» был не сильнейшим клубом по игре, но заслужил чемпионство.

– Посмотрите в таблицу и на результаты дерби, что мы сыграли. Уступили только один раз в восьми-десяти важных матчах. Обыграли почти всех конкурентов. Вот так и доказали, что в этом году были сильнее всех.

– Часто говорят, что «Спартаку» везло. Так благодаря везению набирали очки или все-таки благодаря борьбе до последней минуты?

– Понимаю, если о везении будут говорить в одной-двух играх, но не во всех же 27-ми турах?! Во всех победах наша заслуга, а не просто обычное везение.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (7)
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Сивый Мерин,
1494343011
В одно-двух повезло,в остальных судьи сделали свою "работу".
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Д Альбертини
1494344023
Золотые слова, Ивелин Иванович)))
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Mahone
1494344724
Правильно говорит,прямо как я думал
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Диктор
1494344751
Правильно все говорит.
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MaxSpartakM
1494345491
Цыгане такие, думаю ему дальше надо кочевать
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батог
1494354238
Правильно, Иви!!!
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Leon_ARS
1494358602
Нууу, например, для Луческу всё, что не так - невезение/заговор! А некоторые вгрызаются в победу... ну, и это приходит. Не надо ныть месьё Мирчу!

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