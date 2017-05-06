ФНЛ. Гол Давыдова не спас «Спартак-2» от поражения в матче с «Тамбовом»

В поединке 35-го тура ФНЛ «Спартак-2» в родных стенах потерпел поражение от «Тамбова» – 1:2.

В параллельном матче «Тюмень» дома одержала крупную победу над «Шинником» со счетом 5:1.

Первенство ФНЛ. 35-й тур

Спартак-2 (Москва) – Тамбов – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шевчук, 36; 1:1 – Давыдов, 53; 1:2 – Часовских, 71.

Тюмень – Шинник (Ярославль) – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кленкин, 7; 2:0 – Рябокобыленко, 45+3; 2:1 – Гоцук, 61; 3:1 – Лешонок, 66; 4:1 – Рябокобыленко, 77 (с пенальти); 5:1 – Лешонок, 90+2.

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