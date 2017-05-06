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  • Ловчев: «В России есть только один тренер со своим неповторимым стилем – Бердыев»

Ловчев: «В России есть только один тренер со своим неповторимым стилем – Бердыев»

6 мая 2017, 11:51
25

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что Курбан Бердыев привил «Ростову» европейский стиль игры. По его словам, уровень этого специалиста – Моуринью, Анчелотти и Гвардиола.

«Мне есть с чем сравнивать – все-таки поработал с такими тренерами, как Качалин, Симонян, Бесков, Лобановский. У каждого из них свой стиль, я бы даже сказал, они не тренировали, а занимались футбольным творчеством. С того времени отношение к профессии поменялось. Тренерство в России перестало быть творчеством. Качество работы оценивают по двум-трем играм: проиграл – свободен, выиграл – король. И это неправильно.

Знаете, почему Моуринью, Анчелотти, Гвардиола – топ-тренеры? Потому что у каждого из них своя философия. Они ведь, по сути, переходят из одной великой команды в другую, у них всегда под рукой хорошо укомплектованные команды, но, тем не менее, они еще на стадии подписания контракта обговаривают усиление под свое виденье футбола.

Подобной формации – со своим неповторимым стилем – в России есть только один тренер. Это Бердыев. Он сделал «Рубин» таким, каким мы все его знаем. Он создал прекрасный «Ростов», на который руководство области, наверное, уже махнуло рукой – лишь бы не дергались и ничего не просили. А сейчас «Ростов» – это самая организованная команда России. По структуре игры, по взаимодействиям игроков – это европейский уровень.

Самое мощное оружие в футболе в последние годы – это умение накрывать соперника на чужой половине поля. Он только завладел мячом, начал перестраиваться в атакующую формацию – если в этот момент лишить его мяча, он будет очень уязвим. Этим путем идет и Бердыев. Поэтому его команды, хоть и не так мощно укомплектованные, являются лучшими пропагандистами российского футбола в Европе», – считает Ловчев.

После 26 туров «Ростов» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в своем активе. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 18 очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан Ловчев Евгений
Комментарии (25)
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turist82
1494061045
Угу...анифутбольщик команды которого мало забивают и мало пропускают. "Ни себе ни людям". Если все команды чемпионата так играть начнут то футбол в стране сдохнет от скуки.
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Архипелаг Гуляк
1494061214
Фсё пральна сказал.
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Проекция LADA Priora Coup
1494061446
С неповторимым стилем единственный тренер- Валерий Георгиевич Газзаев, они вместе с Карвальо Кубок УЕФА с 1/16 в одиночку затащили, но сейчас он безработный, до Алании скатился, и то 4 года назад это было...
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filosof sparty
1494061575
С этим трудно не согласиться. Хоть я и не сторонник подобного стиля, но Бердыев очень эффективен и узнаваем в любой команде
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Mahone
1494062521
Вот это правильно сказано-стиль!!!!!!!!!! А в сборную не поставили0просто он амбициозный,не идет на поводу ради денег
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sochi-2013
1494063421
– Моуринью, Анчелотти и Гвардиола... думаю, что и они, с таким составом, не добились бы результата Бердыева.
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slavа0508
1494063644
Спору нет,,,Бердыев оставит своё имя в нашем футболе,,,
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MURAD F. A.
1494065010
не всегда соглашался с Ловчевым, но на счет Бердыева он прав на 100%
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Pirboy
1494067779
С Евгением Серафимовичем согласен на 100%.
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виктоша
1494139876
Поэтому его надо в сборную главным. Но есть и еще один оригинальный тренер со своим почерком - это Григорян, и он о себе еще заявит.
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