Ловчев: «В России есть только один тренер со своим неповторимым стилем – Бердыев»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что Курбан Бердыев привил «Ростову» европейский стиль игры. По его словам, уровень этого специалиста – Моуринью, Анчелотти и Гвардиола.

«Мне есть с чем сравнивать – все-таки поработал с такими тренерами, как Качалин, Симонян, Бесков, Лобановский. У каждого из них свой стиль, я бы даже сказал, они не тренировали, а занимались футбольным творчеством. С того времени отношение к профессии поменялось. Тренерство в России перестало быть творчеством. Качество работы оценивают по двум-трем играм: проиграл – свободен, выиграл – король. И это неправильно.

Знаете, почему Моуринью, Анчелотти, Гвардиола – топ-тренеры? Потому что у каждого из них своя философия. Они ведь, по сути, переходят из одной великой команды в другую, у них всегда под рукой хорошо укомплектованные команды, но, тем не менее, они еще на стадии подписания контракта обговаривают усиление под свое виденье футбола.

Подобной формации – со своим неповторимым стилем – в России есть только один тренер. Это Бердыев. Он сделал «Рубин» таким, каким мы все его знаем. Он создал прекрасный «Ростов», на который руководство области, наверное, уже махнуло рукой – лишь бы не дергались и ничего не просили. А сейчас «Ростов» – это самая организованная команда России. По структуре игры, по взаимодействиям игроков – это европейский уровень.

Самое мощное оружие в футболе в последние годы – это умение накрывать соперника на чужой половине поля. Он только завладел мячом, начал перестраиваться в атакующую формацию – если в этот момент лишить его мяча, он будет очень уязвим. Этим путем идет и Бердыев. Поэтому его команды, хоть и не так мощно укомплектованные, являются лучшими пропагандистами российского футбола в Европе», – считает Ловчев.

После 26 туров «Ростов» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в своем активе. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 18 очков.