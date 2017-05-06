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    Ловчев: «В России есть только один тренер со своим неповторимым стилем – Бердыев»

    Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что Курбан Бердыев привил «Ростову» европейский стиль игры. По его словам, уровень этого специалиста – Моуринью, Анчелотти и Гвардиола.

    «Мне есть с чем сравнивать – все-таки поработал с такими тренерами, как Качалин, Симонян, Бесков, Лобановский. У каждого из них свой стиль, я бы даже сказал, они не тренировали, а занимались футбольным творчеством. С того времени отношение к профессии поменялось. Тренерство в России перестало быть творчеством. Качество работы оценивают по двум-трем играм: проиграл – свободен, выиграл – король. И это неправильно.

    Знаете, почему Моуринью, Анчелотти, Гвардиола – топ-тренеры? Потому что у каждого из них своя философия. Они ведь, по сути, переходят из одной великой команды в другую, у них всегда под рукой хорошо укомплектованные команды, но, тем не менее, они еще на стадии подписания контракта обговаривают усиление под свое виденье футбола.

    Подобной формации – со своим неповторимым стилем – в России есть только один тренер. Это Бердыев. Он сделал «Рубин» таким, каким мы все его знаем. Он создал прекрасный «Ростов», на который руководство области, наверное, уже махнуло рукой – лишь бы не дергались и ничего не просили. А сейчас «Ростов» – это самая организованная команда России. По структуре игры, по взаимодействиям игроков – это европейский уровень.

    Самое мощное оружие в футболе в последние годы – это умение накрывать соперника на чужой половине поля. Он только завладел мячом, начал перестраиваться в атакующую формацию – если в этот момент лишить его мяча, он будет очень уязвим. Этим путем идет и Бердыев. Поэтому его команды, хоть и не так мощно укомплектованные, являются лучшими пропагандистами российского футбола в Европе», – считает Ловчев.

    После 26 туров «Ростов» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в своем активе. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 18 очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.05.2017 11:51
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 мая 2017, 09:51

      Поэтому его надо в сборную главным. Но есть и еще один оригинальный тренер со своим почерком - это Григорян, и он о себе еще заявит.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 мая 2017, 16:24

      То Серафимыч критикует игру Ростова за Бердыевский автобус, то это теперь узнаваемый стиль всего российского футбола в Европе.. на ходу переобувается, Да по несколько раз!)))

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 6 мая 2017, 13:49

      С Евгением Серафимовичем согласен на 100%.

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 6 мая 2017, 13:03

      не всегда соглашался с Ловчевым, но на счет Бердыева он прав на 100%

      1
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > MURAD F. A. 6 мая 2017, 16:19

      Я и сейчас не соглашусь с Ловчевым. Всё, о чем он говорит сейчас о Бердыеве, было высказано вчера Романцевым. У Ловчева получились плохие вариации на романцевские темы.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > serppion 6 мая 2017, 18:15

      может быть, Романцева высказывание я не читал

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 мая 2017, 12:41

      Продвигай Бердыева к рулю

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 6 мая 2017, 12:40

      Спору нет,,,Бердыев оставит своё имя в нашем футболе,,,

      2
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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 6 мая 2017, 12:37

      – Моуринью, Анчелотти и Гвардиола... думаю, что и они, с таким составом, не добились бы результата Бердыева.

      3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 мая 2017, 12:22

      Вот это правильно сказано-стиль!!!!!!!!!! А в сборную не поставили0просто он амбициозный,не идет на поводу ради денег

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Боцман59rus 6 мая 2017, 12:41

      а кто сказал,что он зарабатывает?

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Боцман59rus 6 мая 2017, 12:42

      В своем родном городе в Казахстане где живет он открыл футбольную школу,помогает им

      0
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      Рейтинг: +62

      _КоКоС_ > Mahone 6 мая 2017, 13:29

      Так он же Туркмен, почему в Казахстане???

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > _КоКоС_ 6 мая 2017, 16:34

      Да, Колхозчи Ашхабад (Туркмения), но Бикеич несколько лет играл за Кайрат, а потом и тренировал, так что KZ ему второй дом.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 мая 2017, 12:06

      С этим трудно не согласиться. Хоть я и не сторонник подобного стиля, но Бердыев очень эффективен и узнаваем в любой команде

      3
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 6 мая 2017, 12:04

      С неповторимым стилем единственный тренер- Валерий Георгиевич Газзаев, они вместе с Карвальо Кубок УЕФА с 1/16 в одиночку затащили, но сейчас он безработный, до Алании скатился, и то 4 года назад это было...

      -3
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