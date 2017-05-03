Президент «Урала»: «Павлюченко вправе говорить все, что захочет, потому что у нас свободная страна»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал эпизод с дракой в концовке финального матча за Кубок России между екатеринбургским клубом и «Локомотивом» (0:2).

Кроме того, функционер встал на сторону нападающего Романа Павлюченко, который оскорбил игрока железнодорожников Ари, ставшего одним из зачинщиков массовой потасовки.

– Зачем мне выбегать на поле? Там опытные футболисты должны были сами разобраться. Но для чего на поле побежали запасные футболисты «Локомотива», наши побежали? Надо было тренерским штабам сработать хорошо, а то все побежали, начали друг другу предъявлять претензии. Счет 2:0 уже был, надо было спокойно доиграть. А так немного концовку смазали, я считаю, это не красит ни нас, ни «Локомотив».

– Обсуждается комментарий Павлюченко, который грубо высказался в адрес Ари. Считаете ли вы, что футболист погорячился?

– Я не знаю, я из прессы это читал. Надо задавать вопрос Роману. Он вправе говорить все, что захочет, потому что у нас свободная страна. Роман считает так, значит, он так видел, так слышал. И я говорю еще раз, меня там не было, я не слышал, а со слов говорить не хочу, – приводит слова Иванова Ura.ru.