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    Президент «Урала»: «Павлюченко вправе говорить все, что захочет, потому что у нас свободная страна»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал эпизод с дракой в концовке финального матча за Кубок России между екатеринбургским клубом и «Локомотивом» (0:2).

    Кроме того, функционер встал на сторону нападающего Романа Павлюченко, который оскорбил игрока железнодорожников Ари, ставшего одним из зачинщиков массовой потасовки.

    – Зачем мне выбегать на поле? Там опытные футболисты должны были сами разобраться. Но для чего на поле побежали запасные футболисты «Локомотива», наши побежали? Надо было тренерским штабам сработать хорошо, а то все побежали, начали друг другу предъявлять претензии. Счет 2:0 уже был, надо было спокойно доиграть. А так немного концовку смазали, я считаю, это не красит ни нас, ни «Локомотив».

    – Обсуждается комментарий Павлюченко, который грубо высказался в адрес Ари. Считаете ли вы, что футболист погорячился?

    – Я не знаю, я из прессы это читал. Надо задавать вопрос Роману. Он вправе говорить все, что захочет, потому что у нас свободная страна. Роман считает так, значит, он так видел, так слышал. И я говорю еще раз, меня там не было, я не слышал, а со слов говорить не хочу, – приводит слова Иванова Ura.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2017 17:27
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 3 мая 2017, 18:38

      должен культуру поведения иметь((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 3 мая 2017, 18:35

      Драка понравилась, но вот эти 90минут катания мяча перед этим — оно зачем вообще?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 мая 2017, 18:17

      Не надо вводить в заблуждение необразованных малолеток и тупых футболистов. За такие высказывания вполне можно получить срок по статье и это надо знать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > Бриг 3 мая 2017, 20:48

      пардон, а ари за хулиганку не хотите посадить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 3 мая 2017, 18:14

      Свобода - это не вседозволенность. С такими взглядами можно далеко уйти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 3 мая 2017, 18:12

      не не не, так говорить нельзя, есть моральные устои

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean 3 мая 2017, 18:10

      Смелое заявление, проверять его я конечно не буду...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 18:02

      Правильное замечание. Рома в случае чего может и в суд подать на РФС.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 мая 2017, 18:01

      Херасе ... "вправе говорить все, что захочет"? ... В этом и есть свобода по мнению президента Урала, господина Иванова? ... снимаю шляпу перед его моралью и этикой ... его бы слова, да к нему же самому и применить ... вот назовут его "говном" ... и ничо ... свободная страна же ... можно и в морду дать и говном назвать ... и это говорит президент клуба! ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 3 мая 2017, 18:01

      Он вправе послать тебя. а что? у нас в стране демократия.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > BoltCX 3 мая 2017, 19:24

      У пиндосов тоже.

      0
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