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  • Президент «Урала»: «Павлюченко вправе говорить все, что захочет, потому что у нас свободная страна»

Президент «Урала»: «Павлюченко вправе говорить все, что захочет, потому что у нас свободная страна»

3 мая 2017, 17:27
14

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал эпизод с дракой в концовке финального матча за Кубок России между екатеринбургским клубом и «Локомотивом» (0:2).

Кроме того, функционер встал на сторону нападающего Романа Павлюченко, который оскорбил игрока железнодорожников Ари, ставшего одним из зачинщиков массовой потасовки.

– Зачем мне выбегать на поле? Там опытные футболисты должны были сами разобраться. Но для чего на поле побежали запасные футболисты «Локомотива», наши побежали? Надо было тренерским штабам сработать хорошо, а то все побежали, начали друг другу предъявлять претензии. Счет 2:0 уже был, надо было спокойно доиграть. А так немного концовку смазали, я считаю, это не красит ни нас, ни «Локомотив».

– Обсуждается комментарий Павлюченко, который грубо высказался в адрес Ари. Считаете ли вы, что футболист погорячился?

– Я не знаю, я из прессы это читал. Надо задавать вопрос Роману. Он вправе говорить все, что захочет, потому что у нас свободная страна. Роман считает так, значит, он так видел, так слышал. И я говорю еще раз, меня там не было, я не слышал, а со слов говорить не хочу, – приводит слова Иванова Ura.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Урал Павлюченко Роман
Комментарии (14)
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BoltCX
1493823703
Он вправе послать тебя. а что? у нас в стране демократия.
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Atom2020
1493823707
Херасе ... "вправе говорить все, что захочет"? ... В этом и есть свобода по мнению президента Урала, господина Иванова? ... снимаю шляпу перед его моралью и этикой ... его бы слова, да к нему же самому и применить ... вот назовут его "говном" ... и ничо ... свободная страна же ... можно и в морду дать и говном назвать ... и это говорит президент клуба! ...
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paracetamol
1493823735
Правильное замечание. Рома в случае чего может и в суд подать на РФС.
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vladik12
1493823755
Не вправе. Есть такие законодательные нормы, как "Унижение чести и достоинства", "Посягательство на доброе имя" и т.п. Не берусь отвечать за точность формулировок, но при желании Ари у Павлюченко могут возникнуть проблемы. Так что, Гриша, свои рты футболеры иногда должны закрывать.
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MarkinInOcean
1493824257
Смелое заявление, проверять его я конечно не буду...
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NEON-SM
1493824365
не не не, так говорить нельзя, есть моральные устои
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directorpg
1493824490
Свобода - это не вседозволенность. С такими взглядами можно далеко уйти.
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Бриг
1493824677
Не надо вводить в заблуждение необразованных малолеток и тупых футболистов. За такие высказывания вполне можно получить срок по статье и это надо знать.
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Амба Нагорск
1493825714
Драка понравилась, но вот эти 90минут катания мяча перед этим — оно зачем вообще?
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сергей николаевич
1493825895
должен культуру поведения иметь((((
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