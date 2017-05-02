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    Павлюченко: «Ари – п*****с конченный, г*****н еще тот, мразота»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко нецензурно отозвался о форварде «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2)

    «Ари — п***с конченный, г***н еще тот, мразота. Так и напишите», — сказал Павлюченко во время общения с журналистами.

    В концовке встречи на стадионе «Фишт» в Сочи состоялась массовая драка. Ари стал одним из четырех игроков, которые получили прямые красные карточки по итогам инцидента.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.05.2017 22:42
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 3 мая 2017, 19:38

      Все участники хороши
      Понятно, что нервы и прочее
      Но блин, уже конец матча
      Шансов отыграться практически ноль
      Понятно же, что тебя провоцирует соперник
      Зачем поддаваться так открыто
      Единственное, с чем согласен в словах Романа, сзади бить, нежданчиком, так как сделал Ари, это подло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 3 мая 2017, 12:56

      Не факт что он такое сказал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 3 мая 2017, 11:21

      Противно однако!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 09:18

      Рома прав!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Khaber 3 мая 2017, 08:50

      Рома, ты бы лучше так на поле играл, как трындишь. Зацепиться за мяч ни мог ни разу, толку ноль блин....
      И опять рикошет ни за нас, первый гол получили тупой абсолютно, а вот второй красиво забили.
      Локо с победой.
      ЗЫ: да блин, людьми оставайтесь, что на поле, что в жизни!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 мая 2017, 07:10

      Фу как некрасиво, напечатали какую-то гадость!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 3 мая 2017, 06:29

      Пипец какой пример показывают!!! Получаешь такие бабки веди себя достойно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 3 мая 2017, 05:37

      Павлюченко - бан на месяц.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 мая 2017, 02:34

      Бомбардир, что вы печатаете ? В ы спятили совсем ?

      4
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 мая 2017, 02:30

      правильно пав, ари кусок дерьма

      5
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