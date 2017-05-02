Павлюченко: «Ари – п*****с конченный, г*****н еще тот, мразота»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко нецензурно отозвался о форварде «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2)

«Ари — п***с конченный, г***н еще тот, мразота. Так и напишите», — сказал Павлюченко во время общения с журналистами.

В концовке встречи на стадионе «Фишт» в Сочи состоялась массовая драка. Ари стал одним из четырех игроков, которые получили прямые красные карточки по итогам инцидента.