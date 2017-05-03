Балотелли – Роджерсу: «Вы – тоже лучший тренер, с которым я работал»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли отреагировал на шуточное заявление главного тренера «Селтика» Брендана Роджерса о том, что итальянец – лучший игрок, которого он тренировал.

«Брендан Роджерс, вы тоже лучший тренер, с которым я работал (смех). Потрясающе», – написал форвард в твиттере.

Балотелли и Роджерс сотрудничали с 2014 по 2015 год в «Ливерпуле». Сезон 2015/16 футболист провел в «Милане», после чего перешел в «Ниццу».

В нынешнем сезоне он забил 16 мячей и отдал один голевой пас в 26-ти матчах. «Ницца» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. Вчера «Бомбардир» писал о том, что игрок может вернуться в сборную Италии спустя три года.