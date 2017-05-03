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  • Источник: Вентура вызовет Балотелли в сборную впервые с ЧМ-2014

Источник: Вентура вызовет Балотелли в сборную впервые с ЧМ-2014

3 мая 2017, 00:00
1

Издание Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium сообщает о том, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в сборную Италии. По версии издания, главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура намерен вызвать 26-летнего форварда на товарищескую встречу против команды Уругвая.

В нынешнем сезоне Балотелли забил 16 голов и отдал одну результативную передачу в 26-ти матчах. «Ницца» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Последний матч игрока за сборную датирован июлем 2014 года – в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира итальянцы уступили сборной Уругвая со счетом 0:1. С того момента трансферная стоимость Балотелли упала с 27 миллионов евро до девяти.

Источник: Football Italia
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Ницца Италия Балотелли Марио Вентура Джампьеро
Комментарии (1)
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ДАША Д
1493777372
Только рот ему сразу заклеить надо.
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