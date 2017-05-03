Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Вентура вызовет Балотелли в сборную впервые с ЧМ-2014

    Издание Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium сообщает о том, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в сборную Италии. По версии издания, главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура намерен вызвать 26-летнего форварда на товарищескую встречу против команды Уругвая.

    В нынешнем сезоне Балотелли забил 16 голов и отдал одну результативную передачу в 26-ти матчах. «Ницца» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Последний матч игрока за сборную датирован июлем 2014 года – в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира итальянцы уступили сборной Уругвая со счетом 0:1. С того момента трансферная стоимость Балотелли упала с 27 миллионов евро до девяти.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2017 00:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 мая 2017, 05:09

      Только рот ему сразу заклеить надо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11