Источник: Вентура вызовет Балотелли в сборную впервые с ЧМ-2014

Издание Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium сообщает о том, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в сборную Италии. По версии издания, главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура намерен вызвать 26-летнего форварда на товарищескую встречу против команды Уругвая.

В нынешнем сезоне Балотелли забил 16 голов и отдал одну результативную передачу в 26-ти матчах. «Ницца» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Последний матч игрока за сборную датирован июлем 2014 года – в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира итальянцы уступили сборной Уругвая со счетом 0:1. С того момента трансферная стоимость Балотелли упала с 27 миллионов евро до девяти.