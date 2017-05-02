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Роджерс: «Лучший игрок, которого я тренировал? Балотелли»

2 мая 2017, 19:41
4

«Селтик» провел церемонию вручения наград в сезоне-2016/17. В ходе мероприятия ведущий пригласил на сцену главного тренера Брендана Роджерса для определения лучшего игрока сезона.

– Брендан, кто лучший игрок, которого вы когда-либо тренировали?

– Марио Балотелли, – ответил североирландец, вызвав смех аудитории.

В итоге награда досталась нападающему Скотту Синклейру. В нынешнем сезоне экс-игрок «Манчестер Сити» забил 25 голов и отдал 10 результативных передач 45-ти матчах. В апреле «кельты» обыграли «Хартс» (5:0) в матче 30-го тура чемпионата Шотландии и досрочно стали чемпионами страны шестой раз подряд.

Роджерс сотрудничал с Балотелли в «Ливерпуле» с 2014 по 2015 год. В августе 2016 итальянец перешел в «Ниццу» из «Милана». В текущем сезоне 26-летний форвард забил 16 мячей и отдал один голевой пас в 26-ти встречах. «Ницца» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Шотландия. Премьер-Лига Франция. Лига 1 Селтик Ницца Ливерпуль Балотелли Марио Роджерс Брендан
Комментарии (4)
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A-Den
1493743874
Тролль)
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Benifacto
1493750194
он верит в Марио, я тоже!!))))он еще даст прикурить...
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Rooney102
1493755793
а как же Суарес???
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