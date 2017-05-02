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    Роджерс: «Лучший игрок, которого я тренировал? Балотелли»

    «Селтик» провел церемонию вручения наград в сезоне-2016/17. В ходе мероприятия ведущий пригласил на сцену главного тренера Брендана Роджерса для определения лучшего игрока сезона.

    – Брендан, кто лучший игрок, которого вы когда-либо тренировали?

    – Марио Балотелли, – ответил североирландец, вызвав смех аудитории.

    В итоге награда досталась нападающему Скотту Синклейру. В нынешнем сезоне экс-игрок «Манчестер Сити» забил 25 голов и отдал 10 результативных передач 45-ти матчах. В апреле «кельты» обыграли «Хартс» (5:0) в матче 30-го тура чемпионата Шотландии и досрочно стали чемпионами страны шестой раз подряд.

    Роджерс сотрудничал с Балотелли в «Ливерпуле» с 2014 по 2015 год. В августе 2016 итальянец перешел в «Ниццу» из «Милана». В текущем сезоне 26-летний форвард забил 16 мячей и отдал один голевой пас в 26-ти встречах. «Ницца» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Источник: Twitter

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    02.05.2017 19:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 2 мая 2017, 23:09

      а как же Суарес???

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 2 мая 2017, 21:36

      он верит в Марио, я тоже!!))))он еще даст прикурить...

      0
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      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > Benifacto 4 мая 2017, 13:45

      Вполне может. Вроде бы начинает уже за ум браться, лишь бы не поздно было!

      0
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      Рейтинг: +392

      A-Den 2 мая 2017, 19:51

      Тролль)

      0
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