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    Глушаков: «Раньше в «Спартаке» было разделение коллектива, сейчас мы такого не допускаем»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил, что при нынешнем главном тренера Массимо Каррере команда не делится на группы, а все игроки держатся вместе. Также полузащитник высоко отозвался о нападающем Зе Луише, назвав кабовердийца супернападающим.

    «Раньше вообще было деление в коллективе. Мы пришли в одно время с Тино Костой, а через пару недель он уже начал прыгать сзади и некрасиво играть. В результате с кем-то схлестнулся – по-моему, Кирилл Комбаров ему щелкнул. Ну и в целом было какое-то недопонимание. В команде 10 человек легионеров, они больше своей бандой держались. Не то чтобы мы не общались, но чувствовалось разделение.

    Плюс люди меняются, когда перестают играть, начинается какое-то бурление. Сейчас мы этого не допускаем. Команда дружная – и нет разницы: Фернандо, Маурисио или Зе Луиш. Зе вообще прикольный: мы постоянно подшучиваем над сборной Кабо-Верде, спрашиваем, сколько часов он оттуда летел. «Аватаром» иногда называли – потому что похож на него. Зе может сделать вид, что обиделся, но на самом деле он добрый и нормально принимает шутки.

    При этом хочу заметить: на тренировках искры из-под щитков только так летят. Все бьются и куются, никто ног не убирает и не сачкует. Но это не подлые подкаты.

    Как Зе Луиш превратился в суперфорварда? Он и им был. Когда Зе только пришел, мы готовились к чемпионату, а он уже был готовым. Нас волтузил так, что мы с Ромой Широковым удивлялись: «Ничего себе нападающего взяли – с нулевых углов забивает». Стопроцентная реализация! А сезон начался – все пропало. То ли мы догнали его физически, то ли он сбавил. Нужно было время на адаптацию. Потом, наверное, Зе снег увидел… Вообще, считаю его топ-нападающим – как он прыгает, как цепляется за мячи!

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2017 15:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 3 мая 2017, 17:25

      Друзья!, подскажите пожалуйста, как e-ticket закачать на смартфон!? Всем благодарен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 мая 2017, 20:13

      Поэтому мы Чемпионы!!!!!!!!!!! Так и должно быть,удачи вам

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 2 мая 2017, 20:06

      Зе, действительно, показал просто сумасшедший прогресс в этом сезоне и я очень не хочу, чтобы его продавали, а покупатели скоро появятся

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 мая 2017, 18:06

      У Зе сезон прекрасный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 2 мая 2017, 16:55

      зе крутой, это его рост перестали использовать, как он прыгает, фантастика, смотрю в последнее время включает финты и скорость, и это при таком росте, а мяч у него попробуй отбери, вообщем играет не много, но ни разу не сыграл плохого матча

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > NEON-SM 2 мая 2017, 17:17

      Самое главное, ему не 30 как Адриано, 26- Это самый подходящий возраст чтоб показывать качественный и результативный футбол для форварда)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 2 мая 2017, 16:41

      Что сейчас этого нет, заслуга грамотного тренерского штаба

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 мая 2017, 16:27

      Да согласен-от него много пользы в команде.

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 мая 2017, 16:22

      Зе крутой, много пользы приносит

      4
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      Рейтинг: +893

      Krics 2 мая 2017, 15:57

      В этом сезоне Зе красавец, вся Команда Красавы.

      7
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