Глушаков: «Раньше в «Спартаке» было разделение коллектива, сейчас мы такого не допускаем»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил, что при нынешнем главном тренера Массимо Каррере команда не делится на группы, а все игроки держатся вместе. Также полузащитник высоко отозвался о нападающем Зе Луише, назвав кабовердийца супернападающим.

«Раньше вообще было деление в коллективе. Мы пришли в одно время с Тино Костой, а через пару недель он уже начал прыгать сзади и некрасиво играть. В результате с кем-то схлестнулся – по-моему, Кирилл Комбаров ему щелкнул. Ну и в целом было какое-то недопонимание. В команде 10 человек легионеров, они больше своей бандой держались. Не то чтобы мы не общались, но чувствовалось разделение.

Плюс люди меняются, когда перестают играть, начинается какое-то бурление. Сейчас мы этого не допускаем. Команда дружная – и нет разницы: Фернандо, Маурисио или Зе Луиш. Зе вообще прикольный: мы постоянно подшучиваем над сборной Кабо-Верде, спрашиваем, сколько часов он оттуда летел. «Аватаром» иногда называли – потому что похож на него. Зе может сделать вид, что обиделся, но на самом деле он добрый и нормально принимает шутки.

При этом хочу заметить: на тренировках искры из-под щитков только так летят. Все бьются и куются, никто ног не убирает и не сачкует. Но это не подлые подкаты.

Как Зе Луиш превратился в суперфорварда? Он и им был. Когда Зе только пришел, мы готовились к чемпионату, а он уже был готовым. Нас волтузил так, что мы с Ромой Широковым удивлялись: «Ничего себе нападающего взяли – с нулевых углов забивает». Стопроцентная реализация! А сезон начался – все пропало. То ли мы догнали его физически, то ли он сбавил. Нужно было время на адаптацию. Потом, наверное, Зе снег увидел… Вообще, считаю его топ-нападающим – как он прыгает, как цепляется за мячи!