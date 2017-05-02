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  • Глушаков: «Раньше в «Спартаке» было разделение коллектива, сейчас мы такого не допускаем»

Глушаков: «Раньше в «Спартаке» было разделение коллектива, сейчас мы такого не допускаем»

2 мая 2017, 15:33
10

Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил, что при нынешнем главном тренера Массимо Каррере команда не делится на группы, а все игроки держатся вместе. Также полузащитник высоко отозвался о нападающем Зе Луише, назвав кабовердийца супернападающим.

«Раньше вообще было деление в коллективе. Мы пришли в одно время с Тино Костой, а через пару недель он уже начал прыгать сзади и некрасиво играть. В результате с кем-то схлестнулся – по-моему, Кирилл Комбаров ему щелкнул. Ну и в целом было какое-то недопонимание. В команде 10 человек легионеров, они больше своей бандой держались. Не то чтобы мы не общались, но чувствовалось разделение.

Плюс люди меняются, когда перестают играть, начинается какое-то бурление. Сейчас мы этого не допускаем. Команда дружная – и нет разницы: Фернандо, Маурисио или Зе Луиш. Зе вообще прикольный: мы постоянно подшучиваем над сборной Кабо-Верде, спрашиваем, сколько часов он оттуда летел. «Аватаром» иногда называли – потому что похож на него. Зе может сделать вид, что обиделся, но на самом деле он добрый и нормально принимает шутки.

При этом хочу заметить: на тренировках искры из-под щитков только так летят. Все бьются и куются, никто ног не убирает и не сачкует. Но это не подлые подкаты.

Как Зе Луиш превратился в суперфорварда? Он и им был. Когда Зе только пришел, мы готовились к чемпионату, а он уже был готовым. Нас волтузил так, что мы с Ромой Широковым удивлялись: «Ничего себе нападающего взяли – с нулевых углов забивает». Стопроцентная реализация! А сезон начался – все пропало. То ли мы догнали его физически, то ли он сбавил. Нужно было время на адаптацию. Потом, наверное, Зе снег увидел… Вообще, считаю его топ-нападающим – как он прыгает, как цепляется за мячи!

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Зе Луиш
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Krics
1493729826
В этом сезоне Зе красавец, вся Команда Красавы.
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piligrim1986
1493731375
Зе крутой, много пользы приносит
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Диктор
1493731658
Да согласен-от него много пользы в команде.
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Д Альбертини
1493732519
Что сейчас этого нет, заслуга грамотного тренерского штаба
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NEON-SM
1493733337
зе крутой, это его рост перестали использовать, как он прыгает, фантастика, смотрю в последнее время включает финты и скорость, и это при таком росте, а мяч у него попробуй отбери, вообщем играет не много, но ни разу не сыграл плохого матча
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Бриг
1493737562
У Зе сезон прекрасный.
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filosof sparty
1493744805
Зе, действительно, показал просто сумасшедший прогресс в этом сезоне и я очень не хочу, чтобы его продавали, а покупатели скоро появятся
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Mahone
1493745204
Поэтому мы Чемпионы!!!!!!!!!!! Так и должно быть,удачи вам
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кеша_КБ
1493821530
Друзья!, подскажите пожалуйста, как e-ticket закачать на смартфон!? Всем благодарен!
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