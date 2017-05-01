РФПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом», «Анжи» побывает в гостях у «Краснодара»

В понедельник, 1 мая, тремя матчами завершится программа 25-го тура российской Премьер-лиги. В Томске «Томь» будет принимать «Зенит», который продолжает рваться на вершину турнирной таблицы. А в Самаре местные «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом». В заключительном матче дня «Краснодар» примет «Анжи».

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Благо, 68; 1:1 – Ятченко, 85 (с пенальти).

Краснодар – Анжи (Махачкала)

1 мая, 18:00 по московскому времени

Томь (Томск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шатов, 35; 0:2 – Данни, 83.

Уфа – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сухов, 90+3.

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ткачук, 20.

Терек (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 5:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Павлюченко, 21; 1:1 – Мбенгуе, 33; 2:1 – Мбенгуе, 63; 3:1 – Садаев, 67; 4:1 – Лебеденко, 83; 4:2 – Манучарян, 87; 5:2 – Мохаммади, 90+2.

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Адриано, 32; 1:1 – А. Березуцкий, 45; 1:2 – Глушаков, 52.

Ростов – Амкар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бухаров, 57.

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