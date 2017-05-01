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    РФПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом», «Анжи» побывает в гостях у «Краснодара»

    В понедельник, 1 мая, тремя матчами завершится программа 25-го тура российской Премьер-лиги. В Томске «Томь» будет принимать «Зенит», который продолжает рваться на вершину турнирной таблицы. А в Самаре местные «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом». В заключительном матче дня «Краснодар» примет «Анжи».

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Благо, 68; 1:1 – Ятченко, 85 (с пенальти).

    Краснодар – Анжи (Махачкала)

    1 мая, 18:00 по московскому времени

    Томь (Томск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шатов, 35; 0:2 – Данни, 83.

    Уфа – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сухов, 90+3.

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ткачук, 20.

    Терек (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 5:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Павлюченко, 21; 1:1 – Мбенгуе, 33; 2:1 – Мбенгуе, 63; 3:1 – Садаев, 67; 4:1 – Лебеденко, 83; 4:2 – Манучарян, 87; 5:2 – Мохаммади, 90+2.

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Адриано, 32; 1:1 – А. Березуцкий, 45; 1:2 – Глушаков, 52.

    Ростов – Амкар – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бухаров, 57.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 17:22
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 15:03

      Главный матч конечно сыгран, из остальных интерес представляет крылья оренбург, там битва будет не хуже чем за медали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 мая 2017, 12:06

      КС - Оренбург игра на вылет....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 мая 2017, 11:50

      Победу Томи и Краснодару!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 1 мая 2017, 11:36

      Если сегодня Томь каким то чудом сыграет хотя бы в ничью с Зенитом,то Спартак 6 мая может надевать золотые майки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      никo 1 мая 2017, 11:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За ЗЕНИТ ВСЯ РОССИЯ!! УРА С ПЕРВО МАЕМ!!

      -4
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 1 мая 2017, 10:37

      Цирк продолжается

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 1 мая 2017, 10:37

      За Томск сегодня болеет вся страна! Не подкачайте, парни!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > ROSTOV SUPER 1 мая 2017, 12:02

      Ты судьбой обиженный? )))

      1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 1 мая 2017, 08:54

      ТОМЬ ВЕРИМ ,ЧТО СМОЖЕТЕ!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 1 мая 2017, 08:52

      Томь 2-1

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 30 апреля 2017, 19:18

      Массимо Каррера!
      Глушаков и Промес!
      Весь Спартак!
      Все адекватные болельщики(кроме визгливых поросят)!
      ВАС ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С ЧЕМПИОНСТВОМ, ВЫ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ!!!
      СПАРТАК- ЧЕМПИОН!!!

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