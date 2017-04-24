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    Гамула: «Про «Ростов» все говорят – «мужики», так и есть!»

    Главный тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула признался, что даже не смотря на поражение «Спартака» от дончан 0:3, москвичи остаются главными претендентами на чемпионство в нынешнем сезоне.

    «Спартак» на всех парах мчится к чемпионству, а команда Бердыева смогла его приостановить. Про «Ростов» все говорят – «мужики», так и есть! Команда выходит на поле как единое целое.

    Сейчас, наверное, «Спартак» может поймать небольшой мандраж. Если бы следующий матч был против ЦСКА, то получилось бы очень интересно. Но мне кажется, что команда Карреры возьмет титул. Давно уже «Спартак» идет к этому, и, наверное, заслужили победы, ведь народная команда», – сказал Гамула.

    В матче 25-го тура «Спартак» встретится с «Уралом» на своем поле. Игра состоится во вторник, 25 апреля, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2017 09:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +260

      n1hat 24 апреля 2017, 16:32

      Не мужики, а костоломы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2017, 14:56

      Мужики в поле пашут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2336

      den161 > Диктор 24 апреля 2017, 15:46

      откинулся уже?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Диктор 24 апреля 2017, 18:01

      на футбольном поле)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 24 апреля 2017, 09:59

      Спартаку на Урал дорогу расчистили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 24 апреля 2017, 09:32

      Бердыева, Данильянца, Кириченко и полростова - в сборную.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2336

      den161 > виктоша 24 апреля 2017, 09:42

      А Бекиечу оно надо???

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