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Гамула: «Про «Ростов» все говорят – «мужики», так и есть!»

24 апреля 2017, 09:14
7

Главный тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула признался, что даже не смотря на поражение «Спартака» от дончан 0:3, москвичи остаются главными претендентами на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Спартак» на всех парах мчится к чемпионству, а команда Бердыева смогла его приостановить. Про «Ростов» все говорят – «мужики», так и есть! Команда выходит на поле как единое целое.

Сейчас, наверное, «Спартак» может поймать небольшой мандраж. Если бы следующий матч был против ЦСКА, то получилось бы очень интересно. Но мне кажется, что команда Карреры возьмет титул. Давно уже «Спартак» идет к этому, и, наверное, заслужили победы, ведь народная команда», – сказал Гамула.

В матче 25-го тура «Спартак» встретится с «Уралом» на своем поле. Игра состоится во вторник, 25 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Гамула Игорь
Комментарии (7)
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виктоша
1493015563
Бердыева, Данильянца, Кириченко и полростова - в сборную.
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slavko33002
1493017186
Спартаку на Урал дорогу расчистили
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Диктор
1493034977
Мужики в поле пашут.
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n1hat
1493040764
Не мужики, а костоломы...
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