Гамула: «Про «Ростов» все говорят – «мужики», так и есть!»

Главный тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула признался, что даже не смотря на поражение «Спартака» от дончан 0:3, москвичи остаются главными претендентами на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Спартак» на всех парах мчится к чемпионству, а команда Бердыева смогла его приостановить. Про «Ростов» все говорят – «мужики», так и есть! Команда выходит на поле как единое целое.

Сейчас, наверное, «Спартак» может поймать небольшой мандраж. Если бы следующий матч был против ЦСКА, то получилось бы очень интересно. Но мне кажется, что команда Карреры возьмет титул. Давно уже «Спартак» идет к этому, и, наверное, заслужили победы, ведь народная команда», – сказал Гамула.

В матче 25-го тура «Спартак» встретится с «Уралом» на своем поле. Игра состоится во вторник, 25 апреля, в 19:30 по московскому времени.