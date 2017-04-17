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    ФНЛ. «Енисей» вырвал победу в Саранске, «Сокол» дома уступил «Нефтехимику»

    Встреча 32-го тура ФНЛ между «Мордовией» и «Енисеем» завершилась победой гостевой команды. В ответ на гол Александра Кренделева точными ударами ответили Сергей Самодин и Артур Саркисов.

    Красноярская команда набрала 48 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. Подопечные Андрея Семина занимают 16-ю строчку.

    В параллельной встрече «Нефтехимик» одержал выездную победу над «Соколом».

    Россия. ФНЛ. 32-й тур

    Мордовия (Саранск) — Енисей (Красноярск) — 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 — Кренделев, 19; 1:1 — Самодин, 28; 1:2 — Саркисов, 90.

    Сокол (Саратов) — Нефтехимик (Нижнекамск) — 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Бабырь, 20; 0:2 — Воронкин, 88; 1:2 — Романенко, 90+2.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 20:31
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