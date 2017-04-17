ФНЛ. «Енисей» вырвал победу в Саранске, «Сокол» дома уступил «Нефтехимику»

Встреча 32-го тура ФНЛ между «Мордовией» и «Енисеем» завершилась победой гостевой команды. В ответ на гол Александра Кренделева точными ударами ответили Сергей Самодин и Артур Саркисов.

Красноярская команда набрала 48 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. Подопечные Андрея Семина занимают 16-ю строчку.

В параллельной встрече «Нефтехимик» одержал выездную победу над «Соколом».

Россия. ФНЛ. 32-й тур

Мордовия (Саранск) — Енисей (Красноярск) — 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 — Кренделев, 19; 1:1 — Самодин, 28; 1:2 — Саркисов, 90.

Сокол (Саратов) — Нефтехимик (Нижнекамск) — 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Бабырь, 20; 0:2 — Воронкин, 88; 1:2 — Романенко, 90+2.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ