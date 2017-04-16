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  • РФПЛ. «Урал» благодаря голу Бикфалви обыграл «Томь», одержав четвертую победу подряд

РФПЛ. «Урал» благодаря голу Бикфалви обыграл «Томь», одержав четвертую победу подряд

16 апреля 2017, 16:52
4

«Урал» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России одержал минимальную победу над «Томью» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 40-й минуте забил полузащитник Эрик Бикфалви.

Этот результат позволил екатеринбургской команде набрать 29 очков и подняться на десятую позицию в турнирной таблице. «Томь» с 13 баллами занимает последнюю строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Урал (Екатеринбург) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви, 40.

Урал: Заболотный, Данцев, Кулаков, Динга, Балажиц, Фидлер (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Димитров (Павлюченко, 70), Лунгу (Манучарян, 63), Бикфалви.

Томь: Солосин, Митерев, Осипов (Карюмов, 84), Баляйкин, Попов, Большунов (Науменко, 72), Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.

Предупреждения: Данцев, 34 – Сасин, 87; Макурин, 89.

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Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Томь Бикфалви Эрик
Комментарии (4)
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Alek7183
1492351158
Очень хорошо, победа очень важна, даже Рубин обойдём.
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Fan Loko mik
1492352868
Урал молодцы!!!!! Так и Лиги Европы можно добраться!
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Игорь В
1492356003
Болелы Томи так радовались вылету Кубани. И что показала Томь?? Днище позорное
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Khaber
1492360876
Присутствовал на игре. Детский сад "Томи" очень понравился, молодцы ребята, да и рука Петракова видна. Во втором тайме даже поприжали "Урал", напрягли несколько. Удачи томичам в дальнейшем!
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