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    РФПЛ. «Урал» благодаря голу Бикфалви обыграл «Томь», одержав четвертую победу подряд

    «Урал» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России одержал минимальную победу над «Томью» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 40-й минуте забил полузащитник Эрик Бикфалви.

    Этот результат позволил екатеринбургской команде набрать 29 очков и подняться на десятую позицию в турнирной таблице. «Томь» с 13 баллами занимает последнюю строчку.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бикфалви, 40.

    Урал: Заболотный, Данцев, Кулаков, Динга, Балажиц, Фидлер (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Димитров (Павлюченко, 70), Лунгу (Манучарян, 63), Бикфалви.

    Томь: Солосин, Митерев, Осипов (Карюмов, 84), Баляйкин, Попов, Большунов (Науменко, 72), Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.

    Предупреждения: Данцев, 34 – Сасин, 87; Макурин, 89.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 16:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +42

      Khaber 16 апреля 2017, 19:41

      Присутствовал на игре. Детский сад "Томи" очень понравился, молодцы ребята, да и рука Петракова видна. Во втором тайме даже поприжали "Урал", напрягли несколько. Удачи томичам в дальнейшем!

      0
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 16 апреля 2017, 18:20

      Болелы Томи так радовались вылету Кубани. И что показала Томь?? Днище позорное

      -1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 апреля 2017, 17:27

      Урал молодцы!!!!! Так и Лиги Европы можно добраться!

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 16 апреля 2017, 16:59

      Очень хорошо, победа очень важна, даже Рубин обойдём.

      -1
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