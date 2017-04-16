РФПЛ. «Урал» благодаря голу Бикфалви обыграл «Томь», одержав четвертую победу подряд

«Урал» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России одержал минимальную победу над «Томью» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 40-й минуте забил полузащитник Эрик Бикфалви.

Этот результат позволил екатеринбургской команде набрать 29 очков и подняться на десятую позицию в турнирной таблице. «Томь» с 13 баллами занимает последнюю строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Урал (Екатеринбург) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви, 40.

Урал: Заболотный, Данцев, Кулаков, Динга, Балажиц, Фидлер (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Димитров (Павлюченко, 70), Лунгу (Манучарян, 63), Бикфалви.

Томь: Солосин, Митерев, Осипов (Карюмов, 84), Баляйкин, Попов, Большунов (Науменко, 72), Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.

Предупреждения: Данцев, 34 – Сасин, 87; Макурин, 89.

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