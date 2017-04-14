Луческу: «Фол Кришито на Промесе развернул все судейство в РФПЛ»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии гостевого матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком» подчеркнул, что судейство в чемпионате изменилось после игры между командами в первом круге. Также румынский специалист дал понять, что спокойно примет решение о своей отставке.

«К игре с соперником такого уровня надо готовиться. Мы разговаривали о «Спартаке» и его игре. Вспомнили первую игру, после которой мы вышли на первое место. И только глупый фол Кришито на Промесе развернул все судейство российского чемпионата в другую сторону. Один лишь фол, к которому все прицепились. А потом были игры в Махачкале и Грозном, где мы теряли очки. Еще очень сильно на нас повлиял гол в наши ворота от «Андерлехта» на последних минутах, но такое бывает. Нужно уметь адаптироваться не только к хорошим моментам, но и к плохим.

Не отвлекают ли меня слухи о возможной отставке? Я нахожусь сейчас здесь на поле и приглашен, чтобы тренировать «Зенит». Беру ответственность перед каждой игрой. Нынешний результат не хуже того, что был год назад, хотя в нашей команде нет некоторых ведущих футболистов, игравших у нас год назад. Моя душа спокойна, потому что я делаю все, чтобы игра команды была лучше и зрелищнее. Не всегда это получается, к сожалению. Для меня все эти разговоры не так важны, для меня на первом месте матч со «Спартаком». Если будет решение об отставке, я приму его нормально. Хотя это будет печально», – сказал Луческу.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.