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    Луческу: «Фол Кришито на Промесе развернул все судейство в РФПЛ»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии гостевого матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком» подчеркнул, что судейство в чемпионате изменилось после игры между командами в первом круге. Также румынский специалист дал понять, что спокойно примет решение о своей отставке.

    «К игре с соперником такого уровня надо готовиться. Мы разговаривали о «Спартаке» и его игре. Вспомнили первую игру, после которой мы вышли на первое место. И только глупый фол Кришито на Промесе развернул все судейство российского чемпионата в другую сторону. Один лишь фол, к которому все прицепились. А потом были игры в Махачкале и Грозном, где мы теряли очки. Еще очень сильно на нас повлиял гол в наши ворота от «Андерлехта» на последних минутах, но такое бывает. Нужно уметь адаптироваться не только к хорошим моментам, но и к плохим.

    Не отвлекают ли меня слухи о возможной отставке? Я нахожусь сейчас здесь на поле и приглашен, чтобы тренировать «Зенит». Беру ответственность перед каждой игрой. Нынешний результат не хуже того, что был год назад, хотя в нашей команде нет некоторых ведущих футболистов, игравших у нас год назад. Моя душа спокойна, потому что я делаю все, чтобы игра команды была лучше и зрелищнее. Не всегда это получается, к сожалению. Для меня все эти разговоры не так важны, для меня на первом месте матч со «Спартаком». Если будет решение об отставке, я приму его нормально. Хотя это будет печально», – сказал Луческу.

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.04.2017 12:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +192

      LINED 14 апреля 2017, 20:15

      Не хуже чем год назад? Год назад Боаша поперли...

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 апреля 2017, 19:39

      "Беру ответственность перед каждой игрой". Когда он на себя ответственность взял? Хоть раз?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 апреля 2017, 16:41

      Чем больше болтают, тем выше шансы у Спартака )))

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 14 апреля 2017, 15:44

      "Это не ты перевернул игру.. Это игра тебя перевернула"...

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 14 апреля 2017, 15:40

      Какой фол? Работать надо лучше...

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 14 апреля 2017, 15:16

      Меня уже тошнит от его нытья про судей, пойду поблюю...

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 апреля 2017, 15:06

      До игры начали сдавать...
      Давайте играть!

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 14 апреля 2017, 14:46

      - Кришито, ты не на татами!)

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 14 апреля 2017, 14:25

      пленный румын закройся

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 14 апреля 2017, 14:19

      Теперь понимаю, как он Шахтером играл на Украине((((

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > сергей николаевич 14 апреля 2017, 18:23

      Дааа... Видимо он Украину тупо измором выигрывал, нет сил его терпеть больше

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