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  • Луческу: «Фол Кришито на Промесе развернул все судейство в РФПЛ»

Луческу: «Фол Кришито на Промесе развернул все судейство в РФПЛ»

14 апреля 2017, 12:53
20

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии гостевого матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком» подчеркнул, что судейство в чемпионате изменилось после игры между командами в первом круге. Также румынский специалист дал понять, что спокойно примет решение о своей отставке.

«К игре с соперником такого уровня надо готовиться. Мы разговаривали о «Спартаке» и его игре. Вспомнили первую игру, после которой мы вышли на первое место. И только глупый фол Кришито на Промесе развернул все судейство российского чемпионата в другую сторону. Один лишь фол, к которому все прицепились. А потом были игры в Махачкале и Грозном, где мы теряли очки. Еще очень сильно на нас повлиял гол в наши ворота от «Андерлехта» на последних минутах, но такое бывает. Нужно уметь адаптироваться не только к хорошим моментам, но и к плохим.

Не отвлекают ли меня слухи о возможной отставке? Я нахожусь сейчас здесь на поле и приглашен, чтобы тренировать «Зенит». Беру ответственность перед каждой игрой. Нынешний результат не хуже того, что был год назад, хотя в нашей команде нет некоторых ведущих футболистов, игравших у нас год назад. Моя душа спокойна, потому что я делаю все, чтобы игра команды была лучше и зрелищнее. Не всегда это получается, к сожалению. Для меня все эти разговоры не так важны, для меня на первом месте матч со «Спартаком». Если будет решение об отставке, я приму его нормально. Хотя это будет печально», – сказал Луческу.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Луческу Мирча
Комментарии (20)
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Offbl4
1492165525
Начать ныть за несколько дней до матча........ сударь, где Ваша честь? Футбол - игра мужчин!!!
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Jarama1987
1492165654
а Цыган всё про судей ноет....
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ivanthebest
1492165968
И цыган туда же... Они походу там спелись с артёмкой позорным, чтобы давить на судей, ибо сами походу больше ничего не могут... Судейство развернулось? Ты о чём клоун? Вас последних несколько матчей отсудили без предвзятости, как всех (кроме коней), а вы ноете как позорные шакалы...
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VVM1964
1492167387
ЭК ИХ СЕГОДНЯ С АРТЕМКОЙ ПРОРВАЛО - ПРЯМО СЛОВЕСНЫЙ ПОНОС .
Ответить
subbotaspartak
1492171602
До игры начали сдавать... Давайте играть!
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aguila_real
1492172218
Меня уже тошнит от его нытья про судей, пойду поблюю...
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Shpion23
1492173842
"Это не ты перевернул игру.. Это игра тебя перевернула"...
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ufos73
1492177291
Чем больше болтают, тем выше шансы у Спартака )))
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Супермачо
1492187951
"Беру ответственность перед каждой игрой". Когда он на себя ответственность взял? Хоть раз?
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LINED
1492190139
Не хуже чем год назад? Год назад Боаша поперли...
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