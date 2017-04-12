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    ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью в Нальчике, «Кубань» обыграла «Шинник»

    Встреча 31-го тура ФНЛ между «Спартаком-Нальчик» и «Спартаком-2» завершилась ничьей со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Аслан Дашаев, за московский клуб забил Сильванус Нимели.

    Столичный клуб набрал 48 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. Команда из Нальчика поднялась на 13-ю строчку.

    В параллельной встрече «Кубань» вырвала победу в концовке матча с «Шинником».

    Первенство ФНЛ. 31-й тур

    Спартак-Нальчик – Спартак-2 (Москва) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дашаев, 28; 1:1 – Нимели, 72.

    Шинник (Ярославль) – Кубань (Краснодар) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гогниев (с пенальти), 86.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 20:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      REDAT 13 апреля 2017, 10:10

      Удачи "Кубани"!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 апреля 2017, 09:34

      Кубань ! -стыковые матчи ! - снова РПФЛ ! - а то у будущего чемпиона никто выиграть не может .

      1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 12 апреля 2017, 20:38

      Живи Кубань!

      1
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