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  • ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью в Нальчике, «Кубань» обыграла «Шинник»

ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью в Нальчике, «Кубань» обыграла «Шинник»

12 апреля 2017, 20:24
3

Встреча 31-го тура ФНЛ между «Спартаком-Нальчик» и «Спартаком-2» завершилась ничьей со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Аслан Дашаев, за московский клуб забил Сильванус Нимели.

Столичный клуб набрал 48 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. Команда из Нальчика поднялась на 13-ю строчку.

В параллельной встрече «Кубань» вырвала победу в концовке матча с «Шинником».

Первенство ФНЛ. 31-й тур

Спартак-Нальчик – Спартак-2 (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дашаев, 28; 1:1 – Нимели, 72.

Шинник (Ярославль) – Кубань (Краснодар) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гогниев (с пенальти), 86.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Спартак-Нальчик Спартак-2 Шинник Краснодар
Комментарии (3)
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Дмитрий Александрович
1492018683
Живи Кубань!
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serhz
1492065276
Кубань ! -стыковые матчи ! - снова РПФЛ ! - а то у будущего чемпиона никто выиграть не может .
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REDAT
1492067456
Удачи "Кубани"!!!!!!!!!!!!
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