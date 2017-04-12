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    Ход подготовки Казани к Кубку конфедераций контролирует президент Татарстана

    Президент «Рубина» и мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что ход подготовки города к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018 идет полным ходом. Он отметил, что все находится под личным патронатом президента Татарстана Рустама Минниханова.

    «Все на личном контроле президента республики. Тем более до Кубка конфедераций осталось всего два месяца и Казань уже практически полностью готова к нему. Никакие сроки не сорваны, поэтому сомнений в качественном проведении нами этого турнира, как и ЧМ-2018, у нас нет», – заявил Метшин.

    Напомним, что Кубок конфедераций должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.

    Источник: Известия

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    12.04.2017 07:04
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