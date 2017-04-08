Черчесов: «Вопросы есть не только к футболистам, но и к себе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на сегодняшней конференции РФС подвел итоги первых месяцев работы во главе национальной команды. Специалист подчеркнул, что у него имеются вопросы не только к футболистам, но и к себе.

«8 месяцев мы отработали, провели 7 игр. Но это только 49 дней. Когда говорят 8 месяцев, кажется, это много, а если разобраться – то ничего. За это время у нас прошло 40 футболистов – 35 полевых, 5 вратарей. Приезжали 20 футболистов на сбор, которые готовились, и по два – для знакомства. 70 процентов из этих ребят для знакомства задержались – например, Кутепов, Джикия, Панченко из первой лиги.

РФС великолепно отработал по поиску соперников. Если посмотреть, с кем мы играли: Турция и Гана, это Европа и Африка, второй сбор – Коста-Рика (Америка), третий – Катар и Румыния, снова разные континенты. И последний сбор – команды посерьезнее, Кот-д'Ивуар и Бельгия. Нам хотелось посмотреть и за своей работой, соперники-то разные. Вопросы есть и к себе, не только к футболистам. Следующий спарринг – тоже разноплановые команды, Венгрия и Чили», – сказал Черчесов.