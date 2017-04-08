Врач сборной России: «Когда вернется Файзулин? Он сказал ждать его на ЧМ-2018»

Врач сборной России Эдуард Безуглов оценил вероятность возвращения на поле полузащитника «Зенита» Виктора Файзулина. Напомним, что у 30-летнего россиянина в сентябре 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он не принимал участия в матчах.

– Как оцениваете вероятность возвращения в большой футбол Файзулина?

– О перспективах возвращения Виктора на поле лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018. Лучше него ситуацией никто не владеет.

Файзулин: «Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь»