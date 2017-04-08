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    Врач сборной России: «Когда вернется Файзулин? Он сказал ждать его на ЧМ-2018»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов оценил вероятность возвращения на поле полузащитника «Зенита» Виктора Файзулина. Напомним, что у 30-летнего россиянина в сентябре 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он не принимал участия в матчах.

    – Как оцениваете вероятность возвращения в большой футбол Файзулина?

    – О перспективах возвращения Виктора на поле лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018. Лучше него ситуацией никто не владеет.

    Файзулин: «Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2017 10:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 12:47

      В качестве кого это тело туда поедет ?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 8 апреля 2017, 11:57

      волонтером

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