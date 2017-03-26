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  • Файзулин: «Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь»

Файзулин: «Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь»

26 марта 2017, 16:50
19

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о своем состоянии здоровья. Напомним, что у 30-летнего россиянина в сентябре 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он не появлялся на поле.

Хавбек подчеркнул, что намерен вернуться в футбол и принять участие на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

– Как ваше здоровье?

– Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях.

– Хрящи? Но у вас же артроз коленного сустава.

– Не только он. Артроз повлиял на мое состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.

– Сколько всего раз ложились под нож?

– Пять. По разу в США, в России, в Финляндии и дважды в Германии. Сначала в Америке я перенес операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали.

– Есть шанс, что вы вернетесь на поле?

– Есть. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 процентов вернусь в большой футбол.

– Неприятные мысли о завершении карьеры вас не посещают?

– Нисколько. Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Файзулин Виктор
Комментарии (19)
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Мары
1490536449
Поганая вещь артроз. У меня в 86-м был артроз правого коленного сустава.По тем временам 4 с лишним месяца в гипсе провалялся и ещё с месяц когда гипс сняли, ногу разрабатывал. Удачи Виктору справиться с такой поганью.
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acer2003
1490536557
Да, увидят,в качестве зрителя )
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lebron777
1490539034
Витёк здоровья!! , один из не многих умных футболистов , очень талантливый игрок
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bset
1490540358
И меня на чемпионате мира увидите. Сейчас только билет куплю
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мы_не_рабы
1490540547
Хороший игрок. Жаль что ноги "хрустальные". Здорово. если увидим на ЧМ не на трибуне, а на поле. Будем надеяться, что поможешь нынешним недоделкам.
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Garrincha58
1490542697
не факт, а может стоит из Зенита свалить, а то ведь там особо не заиграешь просидишь на лавке и ЧМ пропустишь как сейчас Шатов просиживает
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Taps
1490543266
Кто такой Файзулин ?
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Gullit 76
1490551197
Забавно,читал его интервью на сэ и там были совсем другие фразы и с другим смыслом,посредники корректируют?Удачи Файзулину - он нужен!
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polt
1490552965
Здоровья, безусловно. Но твое время как футболиста в прошлом, руби бабло в запасе...
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Dimon013
1490613138
Витя возвращайся! Вспомни, как ты раньше рубился!)
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