Файзулин: «Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь»

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о своем состоянии здоровья. Напомним, что у 30-летнего россиянина в сентябре 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он не появлялся на поле.

Хавбек подчеркнул, что намерен вернуться в футбол и принять участие на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

– Как ваше здоровье?

– Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях.

– Хрящи? Но у вас же артроз коленного сустава.

– Не только он. Артроз повлиял на мое состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.

– Сколько всего раз ложились под нож?

– Пять. По разу в США, в России, в Финляндии и дважды в Германии. Сначала в Америке я перенес операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали.

– Есть шанс, что вы вернетесь на поле?

– Есть. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 процентов вернусь в большой футбол.

– Неприятные мысли о завершении карьеры вас не посещают?

– Нисколько. Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю!