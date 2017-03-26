Файзулин: «Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь»

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о своем состоянии здоровья. Напомним, что у 30-летнего россиянина в сентябре 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он не появлялся на поле.
Хавбек подчеркнул, что намерен вернуться в футбол и принять участие на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.
– Как ваше здоровье?
– Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях.
– Хрящи? Но у вас же артроз коленного сустава.
– Не только он. Артроз повлиял на мое состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.
– Сколько всего раз ложились под нож?
– Пять. По разу в США, в России, в Финляндии и дважды в Германии. Сначала в Америке я перенес операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали.
– Есть шанс, что вы вернетесь на поле?
– Есть. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 процентов вернусь в большой футбол.
– Неприятные мысли о завершении карьеры вас не посещают?
– Нисколько. Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю!