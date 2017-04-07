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    Луческу: «Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на критику футбольного агента Дмитрия Селюка, который назвал приглашение румынского наставника в петербургский клуб ошибкой. По словам Луческу, журналисты специально пытаются дестабилизировать обстановку в стане сине-бело-голубых.

    «Только те, кто находятся здесь (обращается к журналистам. – Прим. «Бомбардир»), дают информацию. Те, кто сидят в офисах, только ищут какую-то смуту. Конечно, каждый защищает свои интересы. Только так можно интерпретировать нападки в мой адрес.

    Дошло до того, что даже Дмитрий Селюк, который не имеет права заезжать в Россию и Украину, что-то комментирует. И я знаю почему: мы играли с «Челси» в Лондоне (речь о «Шахтере». – Прим. «Бомбардире»), и он приехал в отель, разговаривал с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свое крыло. До сих пор он паразитирует на Яя Туре – имеет одного хорошего игрока.

    Все журналисты постоянно с ним контактируют, когда нужно организовать нападение, то связываются с Селюком. Но у меня достаточно опыта, чтобы воспринимать эти моменты спокойно. Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените» и вывести меня из равновесия. Не нас тащат за уши. Мы бьемся в каждом матче, играем. Забиваем больше, пропускаем меньше, играем в зрелищный футбол. Кому-то это не нравится, но я иду дальше с командой», – заявил Луческу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2017 14:22
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 апреля 2017, 18:08

      Лучше бы Луческу говорил журналюгам о погоде. И больше ни о чём

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 7 апреля 2017, 17:35

      Молодец. Полностью согласен. Гнид вокруг много.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 7 апреля 2017, 17:08

      ну жди, раз так хочется...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 апреля 2017, 16:57

      Одна Зенька что ли бьётся,
      А остальные как придётся?
      Пусть Селюк ещё тот пиз.юк,
      За собой (базаром) следи, друг.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 7 апреля 2017, 16:19

      Как говорил кот Леопольд "ребята, давайте жить дружно", никого не оскорблять ни с той ни с другой стороны.

      0
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      Рейтинг: +122

      alexeyyankin777 7 апреля 2017, 15:52

      Сами же её дестабилизируете - подкупом судей и стимуляцией соперников "Спартака"... Вот это, по-твоему, честная борьба?! Да уж, Мирча... Лучшее средство защиты - нападение... Вот у тебя рот и не закрывается... Ваш зенит занимается ровно всем тем, что ты в своих интервью приписываешь московским клубам...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 апреля 2017, 15:49

      как старая цыганская шл*шка!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 апреля 2017, 15:25

      Эту песню не задушишь, не убьёшь ..............

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 7 апреля 2017, 15:06

      Не хочешь, чтоб тебя трахали, - не подставляйся!

      -1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 апреля 2017, 15:01

      вот заебал, честное слово

      2
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