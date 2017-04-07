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  • Луческу: «Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените»

Луческу: «Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените»

7 апреля 2017, 14:22
19

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на критику футбольного агента Дмитрия Селюка, который назвал приглашение румынского наставника в петербургский клуб ошибкой. По словам Луческу, журналисты специально пытаются дестабилизировать обстановку в стане сине-бело-голубых.

«Только те, кто находятся здесь (обращается к журналистам. – Прим. «Бомбардир»), дают информацию. Те, кто сидят в офисах, только ищут какую-то смуту. Конечно, каждый защищает свои интересы. Только так можно интерпретировать нападки в мой адрес.

Дошло до того, что даже Дмитрий Селюк, который не имеет права заезжать в Россию и Украину, что-то комментирует. И я знаю почему: мы играли с «Челси» в Лондоне (речь о «Шахтере». – Прим. «Бомбардире»), и он приехал в отель, разговаривал с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свое крыло. До сих пор он паразитирует на Яя Туре – имеет одного хорошего игрока.

Все журналисты постоянно с ним контактируют, когда нужно организовать нападение, то связываются с Селюком. Но у меня достаточно опыта, чтобы воспринимать эти моменты спокойно. Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените» и вывести меня из равновесия. Не нас тащат за уши. Мы бьемся в каждом матче, играем. Забиваем больше, пропускаем меньше, играем в зрелищный футбол. Кому-то это не нравится, но я иду дальше с командой», – заявил Луческу.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Селюк Дмитрий
Комментарии (19)
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Nikiforof
1491564301
Ждет он - "Ждун" иди команду готовь, впереди заключительная часть чемпионата.
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Чеба
1491564578
Вооо Дурак....
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Asbjorn
1491564706
Не тащат их, ага,как же,стоит посмотреть сколько "ошибок" судей в пользу Зенита было,у цыгана кругом заговоры,все против него,и тут сейчкс,и раньше в Украине,а то что по игре до этого Зенит ничего не показывал,он молчит,что в ле обосрались,тоже молчит,не тренер,а баба какая то
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kykyi
1491565581
Ну кругом сплошные заговоры. Когда дела не клеятся, остается все списать на заговоры. У Путина научился?
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Бидон Помоевъ.
1491566016
Это заговор!
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84aivengo
1491566234
что то он 3,14здеть много начал... вроде и сезон еще не отработал,а много знает уже
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piligrim1986
1491566506
вот заебал, честное слово
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serppion
1491566809
Не хочешь, чтоб тебя трахали, - не подставляйся!
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Мары
1491567904
Эту песню не задушишь, не убьёшь ..............
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alexeyyankin777
1491569557
Сами же её дестабилизируете - подкупом судей и стимуляцией соперников "Спартака"... Вот это, по-твоему, честная борьба?! Да уж, Мирча... Лучшее средство защиты - нападение... Вот у тебя рот и не закрывается... Ваш зенит занимается ровно всем тем, что ты в своих интервью приписываешь московским клубам...
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