Луческу: «Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на критику футбольного агента Дмитрия Селюка, который назвал приглашение румынского наставника в петербургский клуб ошибкой. По словам Луческу, журналисты специально пытаются дестабилизировать обстановку в стане сине-бело-голубых.

«Только те, кто находятся здесь (обращается к журналистам. – Прим. «Бомбардир»), дают информацию. Те, кто сидят в офисах, только ищут какую-то смуту. Конечно, каждый защищает свои интересы. Только так можно интерпретировать нападки в мой адрес.

Дошло до того, что даже Дмитрий Селюк, который не имеет права заезжать в Россию и Украину, что-то комментирует. И я знаю почему: мы играли с «Челси» в Лондоне (речь о «Шахтере». – Прим. «Бомбардире»), и он приехал в отель, разговаривал с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свое крыло. До сих пор он паразитирует на Яя Туре – имеет одного хорошего игрока.

Все журналисты постоянно с ним контактируют, когда нужно организовать нападение, то связываются с Селюком. Но у меня достаточно опыта, чтобы воспринимать эти моменты спокойно. Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените» и вывести меня из равновесия. Не нас тащат за уши. Мы бьемся в каждом матче, играем. Забиваем больше, пропускаем меньше, играем в зрелищный футбол. Кому-то это не нравится, но я иду дальше с командой», – заявил Луческу.

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