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    Селюк: «Приглашение Луческу в «Зенит» – ошибка»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что руководство «Зенита» допустило ошибку, пригласив на пост главного тренера румынского специалиста Мирчу Луческу. Также Селюк сообщил, что у сине-бело-голубых есть административный ресурс, но они его не применяют.

    – Как оцените работу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу?

    – Его приглашение – ошибка. Стоит посмотреть на трансферную кампанию при Мирче, и все станет понятно. Когда он работал на Украине, тоже плакался на судейство. Многие думают, что тот «Шахтер» – это Луческу. На самом деле Ринат Ахметов выстроил систему развития клуба. Игроки, уехавшие из Донецка в топ-чемпионаты – продукт системы, а не главного тренера. Он был винтиком в большом механизме.

    Результаты «Зенита» подтверждают мои слова. В Санкт-Петербурге не сформирована четкая система работы, поэтому недочеты румынского специалиста видны. Если бы питерцев возглавил Сергей Семак, результаты были бы не хуже.

    – У сине-бело-голубых есть административный ресурс?

    – Безусловно. Но не думаю, что команда им пользуется. Скорее, есть клубы и некоторые чиновники, которые специально заискивают перед «Зенитом», поэтому кажется, что он применяет административный ресурс. Скажем так, в Санкт-Петербурге специально никому свою волю не навязывают, однако другие боятся иметь мнение, отличное от питерского.

    Напомним, что за девять туров до конца сезона «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.04.2017 12:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1307

      Taps 6 апреля 2017, 19:27

      Ошибка не Луческу, а сумасшедшие деньги ни за что.
      "Футболистов" типа Коко надо гнать ссаными тряпками.

      0
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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 6 апреля 2017, 16:54

      кто нибудь заткните уже это Селюка, болтает без умолку... Что этот нигер себе позволяет)))

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 6 апреля 2017, 16:50

      Мне кажется что Луческу не плохой тренер, вот только годы даёт о себе знать. Человек нем коньяк, с годами, кроме опыта, приходит ещё маразм. Увы, но такова реальность.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2017, 15:54

      тренер тут не причем здесь в корень зреть надо давно уже пересидели на своих постах Дюков и Митрофанов чтобы что то поменять надо менять с головы а так какой смысл на Жигули ставить бортовой компьютер от Ауди

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 апреля 2017, 14:30

      ну конечно сенит не пользуется административным ресурсом...что вы...ЧТО ВЫ....

      -2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 6 апреля 2017, 14:30

      Во многом я согласен с Селюком.Административным ресурсом Зенит не пользуется, да и Мирча Луческу для клуба мало подходит- он переложил свое видение футбола с Шахтера на Зенит, не учитывая огромную разницу в менталетете России и Украины, психологические особенности игроков в клубах разных стран, да и лимита на легионеров в других странах нет Шахтер и Зенит совершенно разные команды!
      .Сам же тренер по своим взглядам ближе к незалежной, чем к нам.Даже Адвокат и Спалетти были ближе по духу к нашему футболу

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > ZENIT-59 6 апреля 2017, 14:47

      Согласен. К сказанному - не убавить , не прибавить!

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 апреля 2017, 13:55

      селюк.. он и в африке селюк.. мозга нет..

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 апреля 2017, 13:54

      все бы тебя бы слушали и все бы было в шоколаде

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 6 апреля 2017, 13:02

      Брать интервью у Селюка - вот это ошибка, а приглашение Луческу - это просчет руководства...

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 апреля 2017, 13:02

      Каждый мнит себя героем , видя бой со стороны.

      -1
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