Селюк: «Приглашение Луческу в «Зенит» – ошибка»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что руководство «Зенита» допустило ошибку, пригласив на пост главного тренера румынского специалиста Мирчу Луческу. Также Селюк сообщил, что у сине-бело-голубых есть административный ресурс, но они его не применяют.

– Как оцените работу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу?

– Его приглашение – ошибка. Стоит посмотреть на трансферную кампанию при Мирче, и все станет понятно. Когда он работал на Украине, тоже плакался на судейство. Многие думают, что тот «Шахтер» – это Луческу. На самом деле Ринат Ахметов выстроил систему развития клуба. Игроки, уехавшие из Донецка в топ-чемпионаты – продукт системы, а не главного тренера. Он был винтиком в большом механизме.

Результаты «Зенита» подтверждают мои слова. В Санкт-Петербурге не сформирована четкая система работы, поэтому недочеты румынского специалиста видны. Если бы питерцев возглавил Сергей Семак, результаты были бы не хуже.

– У сине-бело-голубых есть административный ресурс?

– Безусловно. Но не думаю, что команда им пользуется. Скорее, есть клубы и некоторые чиновники, которые специально заискивают перед «Зенитом», поэтому кажется, что он применяет административный ресурс. Скажем так, в Санкт-Петербурге специально никому свою волю не навязывают, однако другие боятся иметь мнение, отличное от питерского.

Напомним, что за девять туров до конца сезона «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.