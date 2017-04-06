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Селюк: «Приглашение Луческу в «Зенит» – ошибка»

6 апреля 2017, 12:47
16

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что руководство «Зенита» допустило ошибку, пригласив на пост главного тренера румынского специалиста Мирчу Луческу. Также Селюк сообщил, что у сине-бело-голубых есть административный ресурс, но они его не применяют.

– Как оцените работу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу?

– Его приглашение – ошибка. Стоит посмотреть на трансферную кампанию при Мирче, и все станет понятно. Когда он работал на Украине, тоже плакался на судейство. Многие думают, что тот «Шахтер» – это Луческу. На самом деле Ринат Ахметов выстроил систему развития клуба. Игроки, уехавшие из Донецка в топ-чемпионаты – продукт системы, а не главного тренера. Он был винтиком в большом механизме.

Результаты «Зенита» подтверждают мои слова. В Санкт-Петербурге не сформирована четкая система работы, поэтому недочеты румынского специалиста видны. Если бы питерцев возглавил Сергей Семак, результаты были бы не хуже.

– У сине-бело-голубых есть административный ресурс?

– Безусловно. Но не думаю, что команда им пользуется. Скорее, есть клубы и некоторые чиновники, которые специально заискивают перед «Зенитом», поэтому кажется, что он применяет административный ресурс. Скажем так, в Санкт-Петербурге специально никому свою волю не навязывают, однако другие боятся иметь мнение, отличное от питерского.

Напомним, что за девять туров до конца сезона «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Селюк Дмитрий
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чеба
1491472578
Как это ошибка? Посмотрите, какая реклама российских судей! Никто так не рекламировал их!
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Мары
1491472937
Каждый мнит себя героем , видя бой со стороны.
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RedGreenHooligan
1491472940
Брать интервью у Селюка - вот это ошибка, а приглашение Луческу - это просчет руководства...
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кошмарик
1491476147
селюк.. он и в африке селюк.. мозга нет..
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ZENIT-59
1491478243
Во многом я согласен с Селюком.Административным ресурсом Зенит не пользуется, да и Мирча Луческу для клуба мало подходит- он переложил свое видение футбола с Шахтера на Зенит, не учитывая огромную разницу в менталетете России и Украины, психологические особенности игроков в клубах разных стран, да и лимита на легионеров в других странах нет Шахтер и Зенит совершенно разные команды! .Сам же тренер по своим взглядам ближе к незалежной, чем к нам.Даже Адвокат и Спалетти были ближе по духу к нашему футболу
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piligrim1986
1491478248
ну конечно сенит не пользуется административным ресурсом...что вы...ЧТО ВЫ....
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Garrincha58
1491483257
тренер тут не причем здесь в корень зреть надо давно уже пересидели на своих постах Дюков и Митрофанов чтобы что то поменять надо менять с головы а так какой смысл на Жигули ставить бортовой компьютер от Ауди
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порт
1491486646
Мне кажется что Луческу не плохой тренер, вот только годы даёт о себе знать. Человек нем коньяк, с годами, кроме опыта, приходит ещё маразм. Увы, но такова реальность.
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Кирилл_18
1491486891
кто нибудь заткните уже это Селюка, болтает без умолку... Что этот нигер себе позволяет)))
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Taps
1491496046
Ошибка не Луческу, а сумасшедшие деньги ни за что. "Футболистов" типа Коко надо гнать ссаными тряпками.
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