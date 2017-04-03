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    Касильяс в ожидании вызова в сборную Испании

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс все еще рассчитывает получить вызов в сборную Испании. После завершения Евро-2016 он не получал приглашения от нового тренера команды Хулена Лопетеги.

    «Когда-то я беседовал с Лопетеги, с которым мы знакомы очень давно. Он сказал мне, что его вратарем будет Давид Де Хеа.

    Да, я хотел бы вернуться в сборную. Я никогда не говорил, что попрощался с национальной командой» – сказал Касильяс.

    За свою карьеру Икер провел в составе сборной Испании 167 матчей, в которых пропустил 88 голов.

    Источник: Marca

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    03.04.2017 08:53
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