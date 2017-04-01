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    Оздоев: «Результат матча с Бельгией должен дать толчок для прогресса»

    Полузащитник «Терека» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал исход товарищеского матча России и Бельгии. Футболист отметил, что ничейный результат в игре с такой командой должен поспособствовать ее росту.

    «Сборная Бельгии – хороший соперник. Ничья добавляет сил и уверенности. Результат матча с Бельгией должен дать толчок для прогресса. Мы знаем, что от нас хочет Черчесов, и стараемся выполнять его требования», – сказал Оздоев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, встреча сборных России и Бельгии завершилась со счетом 3:3.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.04.2017 07:18
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 апреля 2017, 05:10

      результат - то что чудом сравняли счет с немотивированным вторым составом Бельгии? ну-ну...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2017, 12:11

      А победа вообще будет когда либо?

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 1 апреля 2017, 11:53

      Много пишут негатива про сборную - если справедливо когда кроме Советской наша сборная побеждала Бельгию даже вроде бы и ничьей не было - какой уровень нашего футбола такие и результаты они не могут прыгнуть выше крыши - надо заниматься с детскими командами а туда без денег не попадешь - да если глубоко анализировать очень много играет блатных -а парень мало мальский одаренный не может пробиться - про это уже сколько примеров писали

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 1 апреля 2017, 11:45

      Какой еще такой толчок ему необходим? Что за толчок, как он выглядит, что должно происходить или произойти? Магомед, будь хотя бы человеком разумным и адекватным. Бельгия, просто отдала игру во втором тайме. Второй там был договорной,Бельгию попросили не громить сборную России. Матч проходил на новом стадионе, пришло много граждан понаблюдать за красотой сооружения и за косолапой сборной. Бельгийцы, просто были людьми и не стали разбирать по камням сборную России. Проявили уважение игра им была нужна не более фитнеса и все. Если в сборной России хотят видеть прогресс там не должно быть Васина, Нойштедера и тебя и еще пяти человек. Вот тогда, может быть сборная будет пропускать на порядок меньше.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 1 апреля 2017, 11:06

      Это был второй состав бельгийцев. Интересно послушать, что сказал бы Оздоев, сгоняв ничью с юниорами Бразилии? Ого-го какой толчок?

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > serppion 1 апреля 2017, 11:55

      Ты еще скажи дубль сборной Бельгии. Это все игроки сборной. А у нас вообще каждый матч игроки меняются, особенно в защите. Вообще постоянства нет, и ни второй и не третий состав получается!

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 1 апреля 2017, 10:55

      ну ну:-)

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      Рейтинг: +161

      adekvat 1 апреля 2017, 10:45

      Да человек 7 если поменять.

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 1 апреля 2017, 10:42

      А когда победа уже будет Оздоев?

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      Рейтинг: +395

      meiram 1 апреля 2017, 10:28

      Каждый должен играть с самоотдачей до конца и будет результат!

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > meiram 1 апреля 2017, 11:46

      Если у тебя такой уровень - хоть как упирайся результата не будет

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > ijgjr 1 апреля 2017, 11:51

      Они не показывают свой уровень на максимуме.

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 1 апреля 2017, 10:17

      Должен слить в "толчок" сборную.

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