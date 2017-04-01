Оздоев: «Результат матча с Бельгией должен дать толчок для прогресса»

Полузащитник «Терека» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал исход товарищеского матча России и Бельгии. Футболист отметил, что ничейный результат в игре с такой командой должен поспособствовать ее росту.

«Сборная Бельгии – хороший соперник. Ничья добавляет сил и уверенности. Результат матча с Бельгией должен дать толчок для прогресса. Мы знаем, что от нас хочет Черчесов, и стараемся выполнять его требования», – сказал Оздоев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, встреча сборных России и Бельгии завершилась со счетом 3:3.