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  • Оздоев: «Результат матча с Бельгией должен дать толчок для прогресса»

Оздоев: «Результат матча с Бельгией должен дать толчок для прогресса»

1 апреля 2017, 07:18
24

Полузащитник «Терека» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал исход товарищеского матча России и Бельгии. Футболист отметил, что ничейный результат в игре с такой командой должен поспособствовать ее росту.

«Сборная Бельгии – хороший соперник. Ничья добавляет сил и уверенности. Результат матча с Бельгией должен дать толчок для прогресса. Мы знаем, что от нас хочет Черчесов, и стараемся выполнять его требования», – сказал Оздоев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, встреча сборных России и Бельгии завершилась со счетом 3:3.

Источник: «Матч ТВ»
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Оздоев Магомед
Комментарии (24)
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Пикап96
1491021335
Бельгия тупо отдала игру. О чем говорит этот человек? Какой толчок? Какой прогресс? Когда в первом тайме вас катают, а во втором тупо не бегут, заслуги вашей в этом нет!!!!
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BarStep
1491021664
Дааа..., "как низко пало русское дворянство". А ведь в не давнем прошлом ничью с бельгийцами, да же в "товарняке", рассматривали бы как..., мягко говоря, очень не удовлетворительный результат..., дожились...
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Raider26
1491023323
Пинок волшебный нужен а не толчок
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Zenit-84
1491023669
Теперь вы звезды!
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Тамхар
1491027995
Не, Магомед, это клинический случай. Не повезло вашему поколению, все усилия уйдут в песок. Лет на 5-8 (надеюсь, что не дольше) в России футбола просто нет. Призываю всех болельщиков к бойкоту сборной. Просто не реагировать на нее и все. Ни в сетях, ни на стадионах, ни по телевизору.
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Lev Aleks
1491028122
Повезло просто криволапым ослам.........
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Клим Чугункин.
1491031037
Должен слить в "толчок" сборную.
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meiram
1491031737
Каждый должен играть с самоотдачей до конца и будет результат!
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adekvat
1491032708
Да человек 7 если поменять.
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Болельщик Реал Мадрида
1491036332
Какой еще такой толчок ему необходим? Что за толчок, как он выглядит, что должно происходить или произойти? Магомед, будь хотя бы человеком разумным и адекватным. Бельгия, просто отдала игру во втором тайме. Второй там был договорной,Бельгию попросили не громить сборную России. Матч проходил на новом стадионе, пришло много граждан понаблюдать за красотой сооружения и за косолапой сборной. Бельгийцы, просто были людьми и не стали разбирать по камням сборную России. Проявили уважение игра им была нужна не более фитнеса и все. Если в сборной России хотят видеть прогресс там не должно быть Васина, Нойштедера и тебя и еще пяти человек. Вот тогда, может быть сборная будет пропускать на порядок меньше.
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